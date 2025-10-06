Podijeli :

sportinfoto/DeFodi Images via Guliver

Talijanski mediji opčinjeni su kapetanom Vatrenih.

U derbiju šestog kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus i Milan su u Torinu odigrali bez golova.

Tragičar utakmice bio je gostujući napadač Christian Pulišić koji je u 53. minuti promašio jedanaesterac. Luka Modrić je odlično odigrao cijeli susret za goste, a upravo su nakon njegovih lopti Rossoneri imali najbolje prilike na susretu.

Gotovo svi talijanski mediji natjecali su se tko će Modrića više nahvaliti. Prema Corriere della Sera, Modrić je bio jedan od najboljih na terenu, dobio je visoku ocjenu 6.5, što je za stroge talijanske kriterije izniman rezultat.

Oni su njegovu igru opisali riječima:

“Ja sam Luka Modrić, legenda. Bez specijalnih efekata, ali redatelj velikog klasika. Mekano dodavanje kojim je započeta akcija za jedanaesterac i savršen osjećaj za poziciju u obrani – blokirao je nekoliko vrlo opasnih udaraca.”