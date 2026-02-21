Inter svladao Lecce na gostovanju, Sučić igrao do 60. minute

Podijeli :

xEmmanuelexMastrodonato IPAxSportx xipa-agency.netx IPA_71829542 IPA_Agency_IPA71829542 via Guliver Image

Nogometaši Intera povećali su svoju prednost na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva na 10 bodova ispred drugog Milana sigurnom 2-0 gostujućom pobjedom protiv skromnog Leccea u susretu 26. kola.

Inter je u Lecceu igrao kombiniranom sastavu te je otpor domaćih “slomio” pred kraj dvoboja golovima Mkhitaryana (75) i Akanjia (82).

Petar Sučić igrao je do 60. minute za Inter koji sada ima 64 boda, 10 više od Milana, dok je Lecce ostao 17. sa 24 boda, koliko imaju 15. Genoa i 16. Cremonese, a tri boda manje ima 18. Fiorentina koja u ponedjeljak igra protiv Pise.