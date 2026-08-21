Hrvatski reprezentativac odlazi u Saudijsku Arabiju?

Nogomet 21. kol 202612:47 0 komentara
Boris Kovacev CROPIX via Guliver

Hrvatski reprezentativac Nikola Moro (28) mogao bi ovog ljeta napustiti Bolognu i karijeru nastaviti u Saudijskoj Arabiji, tvrde talijanski izvori. Poznati insajder Nicolo Schira navodi da za veznjaka postoji interes klubova iz inozemstva, no zasad nije otkrio njihova imena.

Prema dostupnim informacijama, eventualni posao bio bi financijski vrlo zanimljiv i Moru i Bologni. Ipak, hrvatski veznjak navodno ne inzistira na odlasku, već bi ga klub mogao prodati kako bi osigurao sredstva za dovođenje novih igrača.

Moro je karijeru izvan Hrvatske započeo 2020. godine, kada je iz Dinama prešao u moskovski Dinamo za 8.5 milijuna eura. Dvije godine kasnije stigao je na posudbu u Bolognu, koja ga je u srpnju 2023. trajno otkupila za 2.5 milijuna eura.

Za talijanski klub dosad je skupio 131 nastup, uz pet pogodaka i devet asistencija. Bio je na popisu hrvatske reprezentacije za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, ali nije ulazio u igru.

Moro s Bolognom ima ugovor do kraja aktualne sezone, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na sedam milijuna eura.

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