Gasperini se odbio rukovati s Fabregasom, sada je objasnio zašto

Fàbregas (38), koji je čak 30 godina mlađi od Gasperinija, požalio se nakon susreta jer mu trener Rome, prema njegovim riječima, nije želio pružiti ruku nakon završetka utakmice. Situacija je izazvala dodatne napetosti između dvojice trenera i privukla pažnju javnosti nakon pobjede Coma.

“U dvije godine koliko sam trener još se nije dogodilo da nisam otišao dati ruku kolegi treneru, a bilo je tu teških poraza, znao sam dobiti crveni i biti jako ljut. Pitanje je poštovanja. Kad je utakmica gotova, ideš se rukovati, čak i ako si poražen u uvjetima koje smatraš nepoštenima. Kad je Gasperini otišao bez da mi da ruku, rastužilo me to”, rekao je Fabregas.

Iskusni trener Gasperini rekao je za talijansku agenciju ANSA-u da s namjerom nije dao ruku Fabregasu. “Como je jaka momčad, ali ne sviđa mi se njihovo ponašanje izvan terena”, rekao je Gasperini.

Roma i Como u lovu su na pozicije koje vode u Europu. Rimljani su na šestom mjestu s 51 bodom, dok je Como na četvrtom mjestu s 54 boda, devet kola prije kraja talijanskog prvenstva.