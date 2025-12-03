Atalanta je u četvrtfinalu talijanskog Kupa, Pašalić zabio u visokoj pobjedi

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Atalanta se plasirala u četvrtfinale Talijanskog kupa nakon uvjerljive pobjede protiv Genoe. Momčad iz Bergama nije imala nikakvih problema na svom terenu u dvoboju s momčadi iz donjeg doma Serie A.

Mnogo toga odlučeno je u prvom poluvremenu — Atalanta je povela u 19. minuti golom Djimsitija, a u 36. minuti Genoa je ostala s desetoricom nakon što je isključen Fini.

Domaći su iskoristili brojčanu prednost i trijumf potvrdili s još dva pogotka u drugom poluvremenu. U nastavku su pogodili Marten de Roon u 54. minuti te hrvatski reprezentativac Mario Pašalić u 82. minuti. ‘Točku na i’ stavio je Ahanor u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Atalanta će u četvrtfinalu igrati protiv Juventusa, koji je ranije eliminirao Udinese.