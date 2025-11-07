Šemperova Pisa upisala prvu pobjedu ove sezone u Serie A

Podijeli :

Matteo Papini via Guliver

Hrvatski vratar Adrian Šemper branio je čitav susret za Pisu koja je u 11. kolu talijanskog prvenstva na svom terenu svladala Cremonese sa 1-0 i tako ostvarila prvu ovosezonsku pobjedu.

Gol vrijedan tri boda postigao je Toure u 75. minuti, a to je ujedno bio i prvi domaći pogodak Pise ove sezone u Serie A.

Pisa je sada 16. na ljestvici s devet bodova, dok je Cremonese ostao 10. sa 14 bodova.

Na vrhu je Napoli sa 22 boda, jedan manje imaju Inter, Milan i Roma.