Schildenfeld za SK o bivšem suigraču Modriću: ‘Trči kao da mu je 25. Još koje svjetsko, europsko, bit će toga…’

Gordon Schildenfeld je nakon odlaska s klupe Vukovaraca trenutno u fazi aktivnog odmora. Ulovili smo ga u Ateni gdje živi s obitelji, i porazgovarali o novom velikom uspjehu Hrvatske koja je jednom nogom praktički već zakoračila na američko tlo i osigurala 14. nastup (od 16) na nekom velikom natjecanju.

“Ma, ja uopće ne dvojim da smo se plasirali već na Svjetsko prvenstvo, kvaliteta naše reprezentacije je neupitna i sigurno neće dozvoliti nikakva iznenađenja ili komplikacije u preostala dva susreta. Naravno, dok nije matematički potvrđeno ne možemo govoriti da je već ova priča gotova, ali praktički Modrić, Perišić i ostali su već na skalama aviona koji će Hrvatsku povesti prema SP i Americi”, kaže Šifo za Sport Klub, koji je dres Vatrenih nosio 29 puta, uključujući i nastup na EP 2016. u Francuskoj. Na tom euru se i oprostio od dresa Vatrenih u 2:2 remiju s Česima.

U listopadskom prozoru Dalićeva momčad ubrala je 4 boda, remi bez golova u „zlatnom“ Pragu, i trobod u baroknom Varaždinu protiv liliputunaca iz Gibraltara.

“U Pragu smo odigrali na rezultat, bilo je važno ne izgubiti, ali ne smijemo zaboraviti da je Češka ozbiljan suparnik, čvrst, s kojim smo znali imati problema u prošlosti. Hrvatska je, istina, u Osijeku u prvoj utakmici bila puno bolja, opasnija, efikasnija, a u Pragu je bilo najvažnije ne izgubiti. I onda protiv Gibraltara s 3 boda praktički vizirati Mundijal. Uz to nam se poklopio i rezultat s Farskih otoka, i sve sada izgleda idealno.”

Hrvatska je ovaj kvalifikacijski ciklus odigrala vrlo suvereno, kada se sjetimo mnogih prošlih kvalifikacija ove za SP su išle prilično glatko?

“Glatko, hm, tako je na kraju ispalo ali itekako se trebalo potruditi da tako bude. Ova Hrvatska pod vodstvom Zlatka Dalića se isprofilirala, dobila tu natjecateljsku dimenziju. Smjena generacija je izvršena prilično bezbolno, i sada imamo jedan miks iskustva, prekaljenih reprezentativaca poput Luke, Perije koju prati nekoliko iskusnijih igrača. Oni imaju godina, ali i dalje igraju u jakim ligama na vrhunskoj razini, i mladi koji prate taj stvoreni mentalitet. Izgradili su kult reprezentacije, postavili su ljestvicu visoko, i na kraju krajeva pokazali su još jednom kako se to radi. Kapa do poda svima…”

Schildenfeld je bio branič, nekad u paru s Čorlukom ili Vidom, često naš čvrsti, neprelazni zid, a sada zadnju crtu obranu Dalićeve vrste nose tandemi Šutalo – Čaleta Car i Erlić – Pongračić. Kako Šifo vidi ovu kockastu obranu, i što bi im eventualno savjetovao?

“Ima Dalić širinu na pozicijama stopera, ima „problema“ haha…Slatkih dakako. Svi ti momci imaju kvalitetu, i zaslužuju biti tu. Igrali su već na velikim turnirima, ali i na onim lakšim utakmicama, stekli su iskustvo, i kao što sam rekao ne trebamo brinuti za budućnost naše obrane.”

Tu je još jedan šibenski izdanak Ćaleta-Car koji odlaskom iz Lyona u Baskiju igra kao prepoređen?

“Drago mi je zbog Duje, stvarno igra dobro, sigurno, fantastično, sjajan je momak, i neka samo tako nastavi, i da ga zaobiđu ozljede. A drago mi je i da se nastavlja i ta šibenska grana u hrvatskoj reprezentaciji.”

Razgovarajući o Hrvatskoj nemoguće je ne spomenuti Luku Modrića, Šifinog bivšeg klupskog i reprezentativnog suigrača, ali i generaciju (obojica su rođena 1985. godine)?

“Ma, Luka je Luka, on jednostavno uživa u nogometu, u svemu. Igra bez pritiska, prijelaz iz jednog diva Real Madrida u Milan nije se uopće osjetio na njegovim igrama. U dresu Hrvatske da ne govorim, nikad nije zakazao u kockastom dresu…Uživam ga gledati i uživo, ne samo na televiziji u dresu Milana. Ima 40, ali igra, trči kao da mu je 25. Nek’ samo nastavi, još koje svjetsko, europsko, bit će toga…Samo da ga zaobiđu ozljede, jer u tim godinama se puno teže oporaviti. Ali Luka je satkan od čvrstog materijala, to je klasa, ne bojim se ja za njega. Zna se on čuvati.”

Bliži se nevjerojatna brojka od 200 nastupa, nadajmo se da će baš na SP ako daleko doguramo naš kapetan dobiti ogroman uokvireni dres s brojkom 200. Ali, ima Hrvatska još jednog slavljenika – Zlatka Dalića koji je prešišao stotku na izborničkoj klupi?

“Ma, samo te brojke koje spominjete Lukina sve bliža 200 utakmica, ili Dalićeva stotka, 101 su nešto fantastično, koje govore same za sebe. I nisu to samo brojke, pogledajmo što je sve napravljeno u tih proteklih 10, 15 godina, koliko velikih pobjeda, rezultata na najvećim natjecanjima. Svaka im čast. Dalić je stvorio kult i kulturu reprezentacije, već sam rekao izvršio je smjenu generacija, a rezultati su i dalje vrhunski. Donijeli su nam i jedan i drugi toliko veselja, i neka samo tako nastave. To nam je svima u interesu, i veselim se predstojećem SP na kojem ćemo vjerujem opet imati što pokazati, naravno s Lukom na terenu, i Dalićem na klupi.”

Za kraj smo Šifu pitali o njegovim planovima, nakon rastanka s klupom Vukovaraca, koje je uveo u HNL i selektirao za nastup u elitnom razredu, sada se odmara ali čeka naravno neki novi poziv, priliku da pokaže svoj trenerski talent i ambicije?

“Trenutno se odmaram, vrijeme provedeno u Vukovaru za mene je nešto vrlo vrijedno. Bilo je puno utakmica, uspona i padova, ali to je sada iza mene. Kada me pitate za Vukovar, nadam se i želim im sve najbolje, da ostanu prvoj ligi. Imali su i dosta nesreće, gubili bodove koje su imali u džepu. Što se mene i mojih planova tiče, naravno da čekam novu priliku, ali paralelno radim i na svom školovanju, stručnom usavršavanju, završetku PRO licence i na tome upravo radim. I nadam se da ću brzo nazad u radnu atmosferu.”

Poznavajući ga, i njegovu energiju, volji i želju za novim dokazivanjem sigurni smo da neće proći puno vremena dok četrdesetogodišnji Šibenčanin ne pronađe novu trenersku destinaciju.