Hezonja odbio razgovore s klubovima iz Eurolige, cilj je i dalje NBA

Mario Hezonja je na izlaznim vratima Real Madrida, no kako će se taj odlazak realizirati, postaje sve ozbiljnije pitanje.
Postoje priče da je Mario Hezonja obavijestio Real o tome da želi iskoristiti klauzulu u ugovoru koja vrijedi za odlazak u NBA ligu. Prema njoj će ili NBA franšiza ili on sam isplatiti milijun eura za slobodu.
Informacije iz Španjolske govore da Mario nije ispoštovao ovu proceduru, odnosno da Realu do ugovorom dogovorenog datuma nije uplaćen novac pa on tako još uvijek nije dobio ispisnicu.
BasketNews u četvrtak ujutro piše da su ljudi bliski Mariju Hezonji uvjereni da je sve odrađeno kako treba, da će hrvatski igrač biti slobodan te da je izlazna klauzula za prijelazak u NBA aktivirana.
Naime, Marc Stein je napisao da njegovo odugovlačenje oko odluke gdje će nastaviti karijeru utječe i na Marija. Momčadi koje žele LeBrona žele i hrvatskog igrača, pa se najprije čeka LeBronova odluka, a onda će neka od ekipa koju on nije odabrao uzeti Hezonju.
Dubrovčanin je prema saznanjima BasketNewsa odbio sve razgovore s momčadima iz Eurolige jer smatra da za njima nema ni potrebe. Uvjeren je da ide u NBA, što mu je već nekoliko godina prioritet.
On trenutačno ima ugovor s Realom do ljeta 2029. godine, a svakog ljeta do 20. srpnja vrijedi mu NBA klauzula. U Europu se vratio 2021. kada je bio član Panathinaikosa, potom je jednu sezonu proveo u Uniksu, a od 2022. godine član je Reala.
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