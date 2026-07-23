Hezonja odbio razgovore s klubovima iz Eurolige, cilj je i dalje NBA

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Sport Klub

Mario Hezonja je na izlaznim vratima Real Madrida, no kako će se taj odlazak realizirati, postaje sve ozbiljnije pitanje.

Postoje priče da je Mario Hezonja obavijestio Real o tome da želi iskoristiti klauzulu u ugovoru koja vrijedi za odlazak u NBA ligu. Prema njoj će ili NBA franšiza ili on sam isplatiti milijun eura za slobodu.

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Informacije iz Španjolske govore da Mario nije ispoštovao ovu proceduru, odnosno da Realu do ugovorom dogovorenog datuma nije uplaćen novac pa on tako još uvijek nije dobio ispisnicu.

BasketNews u četvrtak ujutro piše da su ljudi bliski Mariju Hezonji uvjereni da je sve odrađeno kako treba, da će hrvatski igrač biti slobodan te da je izlazna klauzula za prijelazak u NBA aktivirana.

Naime, Marc Stein je napisao da njegovo odugovlačenje oko odluke gdje će nastaviti karijeru utječe i na Marija. Momčadi koje žele LeBrona žele i hrvatskog igrača, pa se najprije čeka LeBronova odluka, a onda će neka od ekipa koju on nije odabrao uzeti Hezonju.

Dubrovčanin je prema saznanjima BasketNewsa odbio sve razgovore s momčadima iz Eurolige jer smatra da za njima nema ni potrebe. Uvjeren je da ide u NBA, što mu je već nekoliko godina prioritet.

On trenutačno ima ugovor s Realom do ljeta 2029. godine, a svakog ljeta do 20. srpnja vrijedi mu NBA klauzula. U Europu se vratio 2021. kada je bio član Panathinaikosa, potom je jednu sezonu proveo u Uniksu, a od 2022. godine član je Reala.