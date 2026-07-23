Dvojica hajdukovaca odlaze u Rudeš?

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HNK Hajduk Split

Odlaze iz Splita u Zagreb?

Fran Karačić i Noa Skoko blizu su odlaska na posudbu u novog prvoligaša iz Zagreba, Rudeš. Pregovori su tijeku, blizu je realizacija, piše to Germanijak.

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Karačić nije u nikakvim planovima Gonzala Garcije, nakon povratka iz Osijeka nije ga trener ni koristio u dvije europske utakmice, stoga se čeka rasplet njegovog statusa. Karačić s Hajdukom ima ugovor još duge dvije godine, do ljeta 2028.

Noa Skoko, 20-godišnji veznjak, protiv Žiline je zaigrao u prvoj postavi. Ali, bila je to jedina minutaža Skoke u posljednja tri mjeseca. Skoko je prošle sezone upisao 10 nastupa u HNL-u, nije imao kontinuitet utakmica iako je u početku sezone krenuo kao starter.