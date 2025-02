Šarić za SK uoči derbija: ‘Izrazitog favorita nema, evo zašto blagu prednost dajem Rijeci’

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Odlična subota je ispred nas što se HNL-a tiče. Velika četvorka hrvatskog nogometa igra derbije. Hajduk i Osijek su prvi na redu, a nakon njih slijede Rijeka i Dinamo. Rijeka, Hajduk i Dinamo vode bitku za naslov, a Osijek se bori za Europu zajedno sa Varaždinom, Slaven Belupom i Lokomotivom.

Daniel Šarić je za Sport Klub najavio derbije na Poljudu i Rujevici te se dotaknuo Rijeke, Hajduka, Dinama i Osijeka u prva četiri kola drugog dijela sezone.

Večeras na Rujevici sastaju se vodeća Rijeka i trećeplasirani Dinamo, koji se bore za naslov prvaka. Vaša najava ovog derbija?

-Prednost se malo smanjila. Rijeka je izgubila od Varaždina i Istre, ali protiv Osijeka odigrala je odlično. Dinamo ne blista u igri jer je izgubio od Osijeka, ali dobio je Šibenik i Goricu. Očekujem dobru utakmicu i mislim da nakon što se odigra neće ništa biti riješeno jer ima još utakmica, a vidi se da naše najbolje momčadi gube bodove. Rijeka bi pobjedom otišla na bodovnu prednost, koja bi bila ozbiljna i koja bi dala mirnu borbu za prvaka. Sedam bodova razlike je dosta ozbiljno. Mislim da Rijeka izgleda najbolje i da je lagani favorit jer igra doma. Puno bolja je kod kuće, nego vani.

Onaj tko dobije, na neki način imat će prednost što se borbe za naslov tiče.

-Sigurno. Ako Rijeka pobijedi, sedam bodova je ozbiljna prednost. Ostalo je dosta utakmica, a u HNL-u svi gube bodove i to smo vidjeli do sada. Rijeka bi imala komotnu prednost, a Dinamo bi došao samo na bod zaostatka i onda bi pritisak na Rijeku bio znatno veći. Jednima i drugima puno znače tri boda. Nadam se da ćemo gledati utakmicu u kojoj će obje momčadi željeti pobjedu.

Kako ste vidjeli njihove dvije prethodne utakmice, koje su završile neriješeno?

-Mislim da je Rijeka možda ostavila bolji dojam. Prošle sezone imala je sjajnu priliku i osvojila bi prvenstvo da je pobijedila. Rijeka općenito nema dobar omjer sa Dinamom. Vidjet ćemo i nadam se dobroj utakmici u kojoj će se pokazati želja za pobjedom, koja bi dosta toga donijela s obzirom na težak raspored.

Prije Rijeke i Dinama derbi igraju drugoplasirani Hajduk i četvrtoplasirani Osijek na Poljudu. Što možemo očekivati od njih?

-Hajduk je favorit jer igra doma. Bori se za prvo mjesto, iako je u ovom dijelu sezone vrlo neuvjerljiv. Dosta se muči, a protiv Varaždina bilo je dosta neuvjerljivo. Isto tako dosta loše igra obranu, a suparnici su stvorili puno šansi i to je veliki problem. Igra protiv Osijeka, koji je također neuvjerljiv i protiv Rijeke bio je dosta slab. Hajduk je izraziti favorit bez obzira na lošu formu.

Hajduk je trenutačno bolji u odnosu na Osijek jer je u prva dva međusobna sraza ostvario pobjedu i remi te osvojio četiri boda od mogućih šest bodova.

-Mislim da Hajduk ima bolji roster i bolju momčad te se bori za vrh. Nije čudno da je omjer na njegovoj strani, a Osijek je nakon pobjede protiv Dinama bio dosta loš protiv Gorice i Rijeke. Osijek će imati veliku borbu da sačuva četvrto mjesto.

Kakvi su vam bili Rijeka, Hajduk, Dinamo i Osijek u prve četiri runde nastavka sezone?

-Mislim da Osijek nije momčad, koja će se umiješati u borbu za prva tri. Do kraja sezone borba će se voditi između Rijeke, Hajduka i Dinama. Dinamo ima najbolji roster, iako ne pobjeđuje onako kako bi trebao. Rijeka izgleda najbolje i ima energiju, ali nakon dugog niza bez poraza izgubila je od Varaždina i Istre. Hajduk se muči i slabo igra. Mislim da razlika između ove tri momčadi i ostatka društva nije toliko velika, a do kraja prvenstva Rijeka, Hajduk i Dinamo borit će se za naslov te će doći do gubitka bodova. Nadam se zanimljivoj borbi za naslov prvaka, četvrto mjesto i ostanak.

Po vama, tko je favorit za naslov? Želite li prognozirati?

-To je zbilja teško jer ima još puno kola, ali mislim da izrazitog favorita za naslov nema.