Sanchez: Volio bih znati i što se dogodilo s našim navijačima

U zadnjoj utakmici 35. kola HNL-a Istra 1961 i Rijeka su igrali 0:0.

Regionalni derbi protekao je u vrlo lošem nogometu. Domaći su bili aktivniji, ali pokazali su manjak kvalitete u završnici, dok su gosti očito bili poprilično “prazni” nakon što su ranije ovoga tjedna izgubili finale Kupa od Dinama.

Od 57. minute Rijeka je bila s igračem manje zbog isključenja Legba, ali Istra je s igračem više samo dva puta gađala gredu. Prvo je u 60. minuti pokušaj Miettinena iz prekida završio na okviru gola da bi u 84. minuti Rozić iskosa pokušao lobati Todorovića, a njegov šut završio je na donjem dijelu prečke.

Rijeka je mogla do sva tri boda u sudačkoj nadoknadi, Adu-Adjei je nakon trka preko pola igrališta poslao loptu pored Kolića, ali i tik pored vratnice.

Neočekivana scena obilježila je utakmicu Istre 1961 i Rijeke na stadionu Aldo Drosina kada su pripadnici Armade već u 12. minuti počeli napuštati gostujuću tribinu.

Razmišljanja je otkrio trener Rijeke, Victor Sanchez.

“Borili smo se do kraja, mogli smo zgrabiti i tri boda na kraju jer smo imali šansu. Imali smo puno utakmica ove sezone, u srijedu smo igrali s Dinamom u finalu Kupa. Istra je imala više vremena za pripremu. Bila je ovo borbena utakmica”, rekao je Sanchez pa dodao:

“Toni Fruk je dao danas sve od sebe. Dantasa je boljela peta na zagrijavanju pa nije mogao igrati. Oreč također ima problema. Fruk je preuzeo odgovornost. Volio bih znati i što se dogodilo s našim navijačima. Rekli su mi da je bilo problema s policijom i napustili su stadion. Šaljemo podršku našim navijačima. Šteta je da smo igrali bez njih jer nam puno znače.”