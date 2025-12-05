Sanchez uoči Vukovara: ‘Gledanje tablice je gubljenje vremena’

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx sanchez3-271125 via Guliver Image

Nogometaši Rijeke u subotu, 6. prosinca, s početkom u 18 sati, na svom stadionu dočekuju HNK Vukovar 1991 u sklopu 16. kola HNL-a. Nakon remija s Lokomotivom i plasmana u četvrtfinale Hrvatskog kupa, momčad Victora Sancheza nastojat će osvojiti nove prvenstvene bodove kako bi se približila vrhu tablice.

“Kao i uvijek, gledamo prema sljedećoj utakmici. Moramo se fokusirati na svaku pojedinačno u ovom nizu utakmica, sve su nam važne u ovom posljednjem mjesecu godine. Sada igramo protiv momčadi koja po tablici izgleda kao lak protivnik, i zato što su prošle sezone ušli u ligu, ali imamo iskustvo iz prve utakmice protiv njih na njihovom terenu u prvom dijelu sezone. To je tip momčadi za koju mislite da je imate pod kontrolom.

Oni protivnicima prepuštaju inicijativu i posjed dugi dio utakmice, ali nikad niste sigurni. Opasni su u tranziciji, imaju ključne igrače koji odlično znaju igrati njihov stil, vrlo direktno, napadanje prostora iza zadnje linije. Imaju i važne igrače poput Robina Gonzaleza, tehnički kvalitetnog, vrlo dobrog između linija, inteligentnog igrača. Bit će jako zahtjevno. Moramo biti vrlo, vrlo čvrsti u reakcijama, i u obrani i u napadu, jer je meni to najveći izazov. Svi njihovi dobri rezultati dolaze iz istog obrasca. Protivnici kontroliraju utakmicu, čak i vode i misle da je rezultat siguran, ali oni zabijaju iz tranzicije i preko svojih kvalitetnih igrača koje moramo držati pod kontrolom”, rekao je Victor Sanchez.

Situacija s ozljedama?

“Jurić je dobro. Imao je sitnih problema prošli tjedan, kao i Rukavina, Iankov i Ilinković. Sada im je bolje, pa ćemo vidjeti danas na posljednjem treningu kako stoje. Ostali igrači, osim Škorića i Kreilacha, koji i dalje imaju svoje probleme, su spremni.”

Mislite li da će rezultat protiv Vukovara biti posebno važan uoči utakmice s Celjem?

“Razmišljamo samo o Vukovaru, ne o sljedećoj utakmici. Svaku pripremamo jednako jer u ovom periodu svakih dva-tri dana imamo velike izazove.”

Postoji li imperativ pobjede zbog stanja na prvenstvenoj tablici?

“Način na koji pripremam svaku utakmicu i na koji se natječem ne ovisi o tome gdje smo na tablici. Bili prvi ili ne, izazov je uvijek isti, osvojiti tri boda. Na to se fokusiram i tako pripremamo utakmicu. To je poruka koju prenosim igračima. To gdje si na tablici ne pomaže ti na terenu. Moramo biti fokusirani na ono što pripremamo, na trening, na plan igre i izvedbu na travnjaku, ne na tablicu. Tablica je samo slika, a jedina važna je ona posljednja nakon zadnjeg kola.”

Koliko je momčad umorna nakon kup utakmice na teškom terenu?

“Zato pokušavamo rasporediti minute. Mnogi igrači su u dobroj formi pa možemo dijeliti opterećenje. Posljednja utakmica, kao što ste rekli, nije bila nimalo laka. Igrali smo na zahtjevnom terenu, u lošim uvjetima, ali igrači su reagirali vrlo dobro. Loše smo ušli u utakmicu, primili gol i time si otežali prvo poluvrijeme. Mislim da se igrači dobro oporavljaju, nema većih problema. Danas ćemo vidjeti pravo stanje jer je drugi dan nakon utakmice najteži, tad se najviše osjeća umor, posebno kod onih koji su igrali više od 60 minuta. Danas ćemo vidjeti na treningu i pripremati se kao da će sutra svi biti spremni.”

Kažete da ne gledate tablicu, ali na kraju dana i sezone, upravo ona definira sezonu?

“Da, ali gledanje u tablicu ne donosi nijedan bod. Možete gledati koliko želite, to je gubitak vremena. Prošle godine smo u Olimpiji vodili gotovo cijelu sezonu, od prvog do posljednjeg kola, i opet nisam gledao tablicu. Fokus je uvijek bio samo na sljedećoj utakmici. Za mene je gledanje tablice gubitak vremena. Radije to vrijeme iskoristim za pripremu utakmice. To je kao gledati Instagram – gubite vrijeme. To je samo slika, virtualni svijet, a virtualni svijet nije stvaran. Preko virtualnog gola teško je uživati u onom pravom, pa zato ne gubim vrijeme na virtualno”, zaključio je Victor Sanchez.