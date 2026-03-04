Sanchez se emotivnom porukom javio na Instagramu, napisao je i jednu riječ na hrvatskom

Javio se trener Rijeke.
Trener Rijeke Victor Sanchez iznenada je završio u bolnici prošle srijede. Povijesnu utakmicu protiv Omonije vodio je njegov pomoćnik Ramiro Munoz i plasirao se u osminu finala Konferencijske lige, a zatim je za vikend uzeo tri boda Lokomotivi (3:0).
Sanchez se sada javio preko društvenih mreža.
“Uistinu sam blagoslovljen što sam potpuno zdrav i što imam vrhunski pomoćni kadar, koji priskače u pomoć kad god je potrebno i pod svim okolnostima. Hvala svim liječnicima i medicinskom timu KBC-a. Posebno hvala upravi i vodstvu Rijeke te svim klupskim zaposlenicima koji su se pobrinuli za mene i moju obitelj. Zadnje, ali ne i manje važno, hvala i svima vama na porukama podrške u ovim teškim trenucima”, napisao je Sanchez na engleskom jeziku, a onda ostavio i jednu riječ na hrvatskom: HVALA, uz emotikon plavog srca.
