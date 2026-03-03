Pomoćni trener Rijeke najavio Hajduk: ‘Livaja im služi kao izlazna ruta, spremni smo na sve’

Podijeli :

HNK Rijeka

Jadranski derbi je najavio pomoćni trener, ali uoči početka konferencije novinare došao pozdraviti i glavni trener Victor Sanchez.

Nogometaši Rijeke u srijedu 4. ožujka od 20 sati na svojoj Rujevici dočekuju Hajduk u četvrtfinalnoj utakmici Hrvatskog kupa.

Utakmicu je najavio pomoćni trener Ramiro Munoz.

“Najbolja vijest za ovu utakmicu je, očito, to što je ‘Mister’ ponovno s nama. Kao što ste vidjeli, on je uistinu dobrog zdravlja, pun energije i snage da se zajedno s nama suoči s ovakvim tipom utakmice. To nam je najvažnija vijest. Mogu reći da protekli dani nikome od nas nisu bili laki, ali njegova volja i konstantna podrška cijeloj momčadi, čak i iz bolnice, bili su nevjerojatni. Imam samo riječi hvale za to kako je ekipa prebrodila ovo razdoblje, ali i kako je trener gurao naprijed. Čak i u kritičnim trenucima, dok je brinuo o zdravlju, momčad mu je uvijek bila u mislima. Potpisao je izlazak iz bolnice na vlastitu odgovornost kako bi što prije bio uz nas, već je na Lokomotivi bio tu, pomagao nam na zadnjem treningu i sudjelovao u pripremi utakmice na mnogo načina. Iako je jučer, u ponedjeljak, imao još jedan dodatni pregled, bio je ovdje s nama i pripremao se za Hajduk”, rekao je Munoz.

POVEZANO Garcia otkrio hoće li Livaja zaigrati protiv Rijeke pa poručio: ‘Uvijek se bojim otkaza’

Dodao je Munoz još par riječi o Sanchezu.

“Victora poznajem jako dugo. Srećom, prošle godine smo dobili priliku raditi zajedno u Olimpiji i zajedno rasti. On je savršen primjer lidera koji stoji iza kluba i momčadi, koji nas sve gura naprijed čak i kada mu je zdravlje bilo najugroženije. Ponosan sam što je on naš vođa. Sada smo napokon svi na okupu kako bismo napali pobjedu protiv Hajduka u četvrtfinalu.”

Upitan je od strane novinara i o zahtjevnom ritmu u kojem momčad igra, posljedično i o fizičkoj spremi.

“Navikli smo na ovakav raspored i igranje svaka tri ili četiri dana. Jasno, to nije savršen mikrociklus za pripremu nogometne utakmice, ali spremni smo jer smo na to navikli. Imali smo takav raspored u studenom i prosincu i ostali smo neporaženi. U fazi smo sezone gdje su nam svi ciljevi još uvijek živi. Igrači su, osim fizički, mentalno više nego spremni za srijedu.”

O Hajduku i Marku Livaji:

“Hajduk je Hajduk i oni imaju jasan stil igre. Kad smo se sučelili zadnji put, mislim da se vidjelo da nam plan igre jako dobro funkcionira. Način na koji ćemo im se suprotstaviti sutra je nešto na čemu radimo i što ćemo još trenirati danas. Očekujemo ekipu s jasnim mehanizmima, a mi na Rujevicu dolazimo s iskustvom prethodnih utakmica u džepu, točno znamo što nas čeka. Svi znamo da, kada im plan igre ili rješenja ne funkcioniraju, imaju ključnog igrača poput Livaje koji im služi kao ‘izlazna ruta’. Pokušavaju ga pronaći što češće kako bi kreirali prilike. Spremni smo na sve njihove taktičke varijante, ali i na to da im zatvorimo taj izlazni put.”

Otkrio je kakvo je stanje u momčadi Rijeke.

“Što se tiče sastava, sve je u redu. Danas je dan za oporavak u kojem moramo provjeriti jesu li svi na optimalnoj razini spreme. Odlučit ćemo o prvih jedanaest i igračima s klupe s jednim ciljem – pobjedom. Trenutačno su samo Barišić i Petrovič oni koji će propustiti utakmicu. Otkako smo stigli, željeli smo napredovati u svim fazama igre: napadu, obrani, tranziciji i prekidu. Obrana je jedan od temelja za pobjedu. Što si bliže čistoj mreži, to si bliže pobjedi. Hvalimo igrače jer su jako fokusirani na naš defenzivni model kako bi protivniku dopustili što manje prilika. Sutra idemo ponovno na to, nula u obrani nas vodi korak bliže polufinalu.”

Jedno pitanje odnosilo se i na Tonija Fruka.

“Fruk je potpuno motiviran. Njegova ruka i dalje zahtijeva zaštitu, ali to ne znači da može trčati manje. Više je stvar u tome da mu se tijelo mora potpuno oporaviti nakon operacije kako bi bio u punoj formi. On će pomoći momčadi onoliko minuta koliko nam bude mogao dati, bilo to 60 ili 90. Naš roster raste zahvaljujući zimskom prijelaznom roku, ali i igračima koji u početku nisu bili u prvom planu, a sada koriste svoje prilike. Svi igrači su na raspolaganju i svi žele pomoći. Na nama trenerima je da odlučimo tko će početi, a tko ući s klupe, jer je jednako važno tko utakmicu završava.”

Predznak derbija nosi dodatan pritisak.

“Znamo da je derbi poseban, a igranje na Rujevici uz podršku naših navijača je naša jasna prednost. Ključna stvar je fokus, tijekom 90 minuta, 120 ili penala, što god bude potrebno. Sudačke odluke? Ne smijemo dopustiti da sudačke odluke utječu na naš plan igre. Mister je u svlačionici i na konferenciji jasno rekao: nismo izgubili od Hajduka u gostima zbog suca, nego zbog vlastitih pogrešaka. To ne želimo ponoviti. Victor je osoba koja štiti suce i želi im pomoći da pravila budu jasnija. Sutra želimo pokazati da možemo pobijediti na terenu, maksimalno fokusirani. Ovo je intenzivna utakmica, važna za oba kluba u borbi za trofej. Nema isprika, sutra idemo zajedno po pobjedu”, zaključio je Munoz.