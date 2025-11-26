Sanchez: Ovu utakmicu gledamo kao najtežu, a Hajduk je prošlost

Podijeli :

HNK Rijeka

Pred utakmicu s AEK Larnacom u 4. kolu Konferencijske lige, trener Rijeke Victor Sanchez otkrio je razmišljanja.

“U sljedeću utakmicu ulazimo s promijenjenim načinom razmišljanja jer je riječ o drukčijem natjecanju. No za nas je jednako važna kao i svaka druga. Ovu utakmicu gledamo kao najtežu koju moramo odigrati. Ono što smo dosad napravili, posebno u posljednjoj utakmici (pobjeda protiv Hajduka 5:0, op. a.), bilo je jako dobro.

Ali to je prošlost. Uzimamo pouke, što smo napravili dobro i što želimo popraviti. Sada govorimo o utakmici Konferencijske lige, u kratkom natjecanju u kojem trebamo i želimo bodove. Pripremili smo se da naše igralište učinimo vrlo zahtjevnim za svakog suparnika.

Tako je bilo i u posljednjoj utakmici pred našim navijačima. Nadamo se da ćemo uz naše navijače ponovno stvoriti odličan ambijent i atmosferu, igrati s njima i pokušati osvojiti vrlo važna tri boda”, rekao je Sanchez.

Poručio je da nema ozlijeđenih nakon derbija. Čeka ih velik izazov?

“Da, velik izazov. Analizirali smo suparnika. Znamo da će ovo biti vrlo teška utakmica. AEK ove sezone igra jako dobro, i u ligi i u Europi. Spremni smo i vjerujemo u svoje mogućnosti i kvalitetu. Pokušat ćemo razviti plan kojim ćemo neutralizirati jače strane AEK-a. Imaju kvalitetne i iskusne igrače. Pokušat ćemo stvoriti situacije koje nama idu u prilog i koje nam mogu donijeti pobjedu.”

Poznaje li trenera Imanola Idiakeza?

“Da, poznajem ga. Španjolski trener, vrlo dobar. Drago mi je kada španjolski kolege uspijevaju u inozemstvu. Uvijek kažem i španjolskim igračima da je iskustvo rada u stranoj zemlji izuzetno vrijedno, i profesionalno i osobno. Lijepo je vidjeti kolege kako uspijevaju vani. Bit će to posebno u tom smislu, ali ne gledamo na nacionalnosti, fokus je samo na tome da ostvarimo pobjedu.”

Bit će to španjolski taktički dvoboj?

“Ne znam. Prošli put ste me to pitali, ali ako se ne varam, Gonzalo Garcia je Urugvajac, ne Španjolac. Ne znam koliko mu je ugodno kad ga se tako svrstava. Imam puno prijatelja iz Južne Amerike, iz Argentine i Urugvaja, i vrlo su ponosni na svoje podrijetlo. Dakle, zapravo smo samo nas dvojica španjolskih trenera.”

Po njegovoj procjeni, koliko bodova je dovoljno za prolazak u sljedeći krug?

“Prošle sezone, kada je ovaj format uveden, čini mi se da je sedam bodova bilo dovoljno. Ne sjećam se točno, ali ovisi o svakoj skupini. Ove godine mislim da će trebati osam ili devet. Osjećam da je to minimum. Imamo još tri utakmice i cilj nam je osvojiti svih devet bodova.”

U perspektivi sutrašnje utakmice, protiv Hajduka je Rijeka igrala s četiri u obrani i imala je malo problema s posjedom jer je protivnik dominirao. Može li se to opet očekivati ili je to bio rezultat vremenskih uvjeta?

“Svaka utakmica je drukčija. Razvijamo momčad koja može igrati na različite načine. U nogometu svaka momčad uvijek ima priliku pobijediti. Pobjeda pripada ekipi koja je na terenu pametnija. Posjed je samo jedna statistika. Postoje i druge. Za mene je posjed često varljiv, kao da imate novac, a ne koristite ga.

Možete ga imati puno, ali ako ga ne koristite, ne dobivate ništa. Za pobjedu treba stvarati dobre prilike. Mi smo u zadnjoj utakmici stvorili više nego dvostruko više ozbiljnih prilika od protivnika, s upola manjim posjedom. Imali smo i puno više ulazaka u posljednju trećinu. To je za mene pravo značenje posjeda.

Objašnjavam jer je ovo klasična rasprava o posjedu, koja se obično vodi nakon poraza. Ja to ne radim. Kad imamo veći posjed, opet gledam iste stvari, kaznene prostore. To je ključ: biti dobar u oba kaznena prostora, u obrani i u napadu. Ne želim posjed radi posjeda, s dodavanjima između stopera i vraćanjem lopte golmanu.

Ponekad to ima smisla, ali previše toga daje protivniku šansu da pritisne visoko i oduzme loptu, kao što smo mi radili protiv Hajduka. To nam je bio plan. Pogledajte naše golove, koliko puta smo osvojili loptu u njihovoj polovici agresivnim presingom.

Naš posao je analizirati protivnika i pripremiti plan. Poštujem sve trenere, neki vole uvijek igrati isto. To je njihova odluka. Moje ekipe imaju više opcija jer protivnici igraju dobro, a različite varijante omogućuju iznenađenje i prilagodbu kad nešto ne funkcionira.”

Možemo li očekivati puno promjena u početnoj postavi?

“Ne možemo otkrivati te informacije. Znam da je neobično, ali ne možemo dati ništa, nula informacija.”