UŽIVO RIJEKA – HAJDUK (18:00) Jadranski derbi španjolskog štiha, Livaja na klupi

Subotnju akciju u 14. kolu SHNL-a zatvorit će Rijeka i Hajduk Jadranskim derbijem na Rujevici. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu, a utakmica počinje u 18 sati.
Rujevica je rasprodana
Sanchez: Od prvog dana svi mi pričaju o Jadranskom derbiju
“Važna utakmica, znam. I to znam od mog doslovno prvog dana u klubu i gradu. Jer svakom od mojih susjeda ovdje u Rijeci prve riječi bile su: ‘Dobro došao, upiši si u glavu kako odigrati tu utakmicu, Jadranski derbi’", otkrio je Rijekin trener Victor Sanchez.
Pohvalio je Hajduk.
"Igraju s dobrim pritiskom. Rekao bih ne samo dobar presing, nego da vrlo dobro brane sve zone terena. Dobro su organizirani i agresivni u visokom presingu, ali i u srednjem i niskom bloku. Zato dopuštaju vrlo malo prilika i primaju malo golova. Mi ćemo pokušati otvoriti taj njihov blok i stvarati dobre šanse kao u svim utakmicama, no ovaj put i s pravom realizacijom. Pred nama je izazov, igramo protiv momčadi koja se brani izvanredno, a vrlo je opasna u tranziciji.”
Garcia: Poštujem Sancheza, a za Dinamo me nije briga
Dugo Hajduk nije slavio u Rijeci, od listopada 2022. godine. Je li vrijeme za prekid tog niza?
"Poštujem Rijeku i Victora Sancheza. Igraju dobar stil nogometa, sviđa mi se njegova ideja. Igrat će svoju igru i zato će nam sigurno biti teško. Ja sam Urugvajac, ali dijelim neke stvari sa Sanchezom, obojica smo se kalili u Madridu. Imamo drugačije principe. Obje momčadi su ofenzivne, žele dominirati i kontrolirati igru. Nadam se da ćemo pobijediti, ne znam koliko će nam golova pobijediti. Treba nam bar jedan gol više od njih", rekao je Hajdukov trener Gonzalo Garcia.
O glavnom konkurentu Dinamu je Garcia dodao:
"Nije me briga što se događa s Dinamom. Ako je Dinamo lošiji, to ne čini nas boljima. Moramo biti stabilni i poboljšati se. Ako želimo titulu, drugo mjesto ili Europu. Moramo se natjecati sami sa sobom. Moramo biti sjajni ako je Dinamo loš. Ako je Dinamo dobar, mi moramo biti i više nego sjajni."
Sastav Rijeke
Zlomislić - Majstorović, Husić, Radeljić - Oreč, Gojak, Dantas, Vignato, Devetak - Fruk - Adu-Adjei.
Livaja na klupi
Kapetan Hajduka Marko Livaja očito još nije spreman za ulogu startera ili možda i jest, ali ga trener Gonzalo Garcia ne želi odmah staviti od prve minute i mijenjati dobitnu momčad.
U vrhu su napada, dakle, ponovno Almena i Rebić na krilima te Šego kao 'devetka'.
Sastav Hajduka
Hajduk u boljoj formi
Nakon dvaju vezanih poraza od Varaždina i Dinama, nogometaši Hajduka ušli su u sjajnu formu. U prvenstvu su osvojili 16 od mogućih 18 bodova u narednih šest kola, pobijedili su Lokomotivu, Vukovar, Istru, Goricu i u prošlom kolu Osijek, a remizirali su sa Slaven Belupom. Također su i izborili četvrtfinale Hrvatskog kupa preko Koprivnice i Cibalije. Međutim, sada im slijedi razdoblje utakmica u kojem su u prvom dijelu sezone nanizali neuspjehe. Remizirali su s Rijekom te potom izgubili od Varaždina i Dinama.
Što se Riječana tiče, pobjede nad Goricom, Spartom i Osijekom malo su poboljšale raspoloženje, da bi potom porazi od Dinama i Varaždina te remi s Lincolnom opet malo zabrinuli njihove navijače. Utakmica protiv Hajduka mogla bi biti prijelomnica prvog dijela sezone aktualnog prvaka.
Petnaest bodova između Rijeke i Hajduka
Neovisno o ishodu utakmice Dinamo - Varaždin (trenutno 2:0), Hajduk će u Jadranski derbi ući kao vodeća momčad SHNL-a s 29 bodova. Dinamo, ako pobijedi, približit će se na bod Bijelima, a Rijeka je daleko ispod na tek osmom mjestu s 14 bodova.
Eventualnim porazom momčad Victora Sancheza već bi se sada oprostila od realnih aspiracija na jednu od prve dvije pozicije, premda bi i s pobjedom zaostatak za Splićanima bio ozbiljnih 12 bodova. U svakom slučaju, s obzirom na atmosferu i položaj na tablici, puno je veći pritisak na riječkim leđima.
Jadranski derbi se (ne) igra
Rijeka i Hajduk od 18 sati igraju drugi Jadranski derbi ove sezone, nakon poljudskih 2:2 posljednjeg dana kolovoza.
Iako vremenska prognoza za kvarnersko područje nije povoljna - očekuju se orkanska bura i obilna kiša - utakmica bi trebala biti odigrana prema rasporedu. Naravno, sve je još podložno promjeni ako bi se dogodili ekstremni uvjeti kao u dvoboju Rijeke i Sparte u Konferencijskoj ligi koji je, doduše započeo istog dana, ali je nastavljen sutradan.
