UŽIVO RIJEKA – HAJDUK (18:00) Jadranski derbi španjolskog štiha, Livaja na klupi

Dugo Hajduk nije slavio u Rijeci, od listopada 2022. godine. Je li vrijeme za prekid tog niza?

"Poštujem Rijeku i Victora Sancheza. Igraju dobar stil nogometa, sviđa mi se njegova ideja. Igrat će svoju igru i zato će nam sigurno biti teško. Ja sam Urugvajac, ali dijelim neke stvari sa Sanchezom, obojica smo se kalili u Madridu. Imamo drugačije principe. Obje momčadi su ofenzivne, žele dominirati i kontrolirati igru. Nadam se da ćemo pobijediti, ne znam koliko će nam golova pobijediti. Treba nam bar jedan gol više od njih", rekao je Hajdukov trener Gonzalo Garcia.

O glavnom konkurentu Dinamu je Garcia dodao:

"Nije me briga što se događa s Dinamom. Ako je Dinamo lošiji, to ne čini nas boljima. Moramo biti stabilni i poboljšati se. Ako želimo titulu, drugo mjesto ili Europu. Moramo se natjecati sami sa sobom. Moramo biti sjajni ako je Dinamo loš. Ako je Dinamo dobar, mi moramo biti i više nego sjajni."