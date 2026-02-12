Sanchez: Očekujem da će vodeći i dalje kiksati… Pitao me prijatelj, zar ćete trenirati po ovome?

Podijeli :

BARTEK ZIOLKOWSKI CYFRASPORT NEWSPIX.PL via Guliver

Nogometaši Rijeke u subotu 14. veljače od 17.15 sati na stadionu HNK Rijeka dočekuju NK Varaždin u 22. kolu HNL-a

Utakmicu je najavio trener Riječana, Victor Sanchez.

“Varaždin je u dobroj formi i igra vrlo dobro, sigurno na čeka jako teška utakmica. Suočavamo se s momčadi koja puca od samopouzdanja i koja jako dobro provodi svoj stil igre, vrlo su čvrsti u obrani i opasni u tranziciji, s jasnim “metama” u napadu poput Mamuta koji je u odličnoj golgeterskoj formi. Zato moramo biti spremni na pravu bitku, posebno u duelima, obrani i napadu. Svoje pravo lice pokazali smo u prošloj utakmici u obrambenim duelima, gdje smo se uspjeli jako dobro obraniti protiv trenutno najbolje momčadi lige, najboljeg Dinama kojeg sam vidio posljednjih mjeseci. To je dobro za nas, moramo zadržati tu razinu u fazi obrane, a nadam se da ćemo biti još bolji u napadačkim duelima kako bismo stvarali prilike i zabijali golove za pobjedu. To nam je cilj i s tom namjerom ulazimo u utakmicu”, rekao je Španjolac.

Smatrate li da bodovi imaju dvostruku vrijednost budući da igrate protiv izravnog konkurenta na ljestivici?

“Naravno da razmišljamo o poziciji na ljestvici jer je nekoliko momčadi unutar male bodovne razlike u borbi za treće mjesto. Kada igraš protiv izravnih konkurenata, utakmica je tim važnija zbog bodova. Bio sam malo ljut protekla dva tjedna jer mi je bilo jasno da će momčadi iznad nas gubiti bodove i da ćemo sigurno imati vrlo dobru priliku smanjiti zaostatak, posebno u odnosu na Dinamo i Hajduk nakon zimske stanke. To se i dogodilo, ali smo i mi kiksali. Nažalost, prosuli smo bodove protiv Belupa. S druge strane, momčad je pokazala karakter izvukavši rezultat s igračem manje, što je vrlo teško. Nije uobičajeno vidjeti ekipu koja gubi i uspije se vratiti s desetoricom.

Zato odajemo priznanje igračima, ali u toj smo utakmici izgubili dva boda. Također, izgubili smo tri boda protiv Osijeka, a cilj nam je bio priključiti se vrhu. S tih pet bodova sada bismo bili jako blizu drugog mjesta. To je bio moj osjećaj nakon stanke, bili smo spremni za taj skok. Ali nažalost u nogometu, čak i kad se osjećaš dobro i sve funkcionira jer smo bili u naletu, protivnici također igraju. Granica između pobjede i poraza je često vrlo tanka. Izgubili smo te prilike, ali i dalje vjerujem da ćemo ih ponovno imati jer je liga vrlo izjednačena. Sve momčadi pokazuju da mogu pobijediti svakoga, pa očekujem da će vodeći i dalje kiksati. Najvažnije je da mi budemo konstantniji u svojim izvedbama. Na tome radimo i u to imam povjerenja.”

Sve očito funkcionira na Rujevici…

“Imamo sjajnu komunikaciju s upravom, sportskim direktorima i predsjednikom. U svakodnevnom smo kontaktu. Razgovaramo o svemu: o ekipi, novim igračima, ugovorima, rješenjima za igrače koji manje igraju. Za klub je važno naći prostor za te igrače jer su oni klupska imovina. Zajedno donosimo odluke i na pravom smo putu. Glavni cilj je jasan, igrati Europu svake godine. To klubu donosi prestiž, novac i priliku za prodaju igrača, što je ključno za financije.”

Osvrnuo se na vremenske neprilike…