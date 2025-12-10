Sanchez komentirao šuškanja da su ga zvali za izbornika Slovenije

Podijeli :

HNK Rijeka

Trener Rijeke osvrnuo se na medijske napise.

Rijeka u četvrtak od 21 sat na Rujevici dočekuje Celje u utakmici 5. kola Konferencijske lige. Rijeke se nalazi na 24. mjestu s pet bodova.

Susret je na konferenciji za medije najavio trener Rijeke Victor Sanchez.

“Važna utakmica je pred nama, dobra prilika da pokušamo osvojiti tri boda. Po mom mišljenju, to bi nas približilo sljedećoj fazi natjecanja. Zato nam je cilj u posljednje dvije utakmice ići na dvije pobjede i pokušati biti što više na ljestvici. Ali najprije se moramo usredotočiti na ovu utakmicu, koja će biti teška kao i uvijek.

I ranije smo igrali vrlo zahtjevne susrete protiv jakih protivnika ili u složenim uvjetima, kao što je bilo u Gibraltaru. Osjećamo da smo spremni, momčad ima samopouzdanja i vjerujemo da pred našim navijačima možemo odigrati dobru utakmicu i osvojiti tri boda što nam je cilj.”

Odgovorio je i na pitanje o glasinama da su ga zvali da preuzme slovensku reprezentaciju.

POVEZANO Trener Celja: ‘Dolazimo u Rijeku po pobjedu’

“Ne obraćam pažnju na to što se piše i govori po medijima, imam dovoljno svog posla u Rijeci i isključivo sam na to fokusiran. Jučer mi je rečeno kako se o tome naveliko medijski špekulira, ali moram vam reći kako ja nijedan poziv nisam primio na tu temu.

Imam golemo poštovanje prema Slovenskom nogometnom savezu, prema kolegi Matjažu Keku, prema cijelom slovenskom nogometu. Tamo sam radio cijelu jednu sezonu. Zahvalan sam Olimpiji i slovenskom nogometu uopće jer upravo sam radeći u ljubljanskoj Olimpiji zaslužio poziv iz Rijeke, da nije bilo uspjeha s Olimpijom vjerojatno ja danas ne bih bio trener Rijeke. Dakle, nitko me nije zvao vezano uz posao izbornika slovenske reprezentacije.

Nikad se ne zna što nosi budućnost, sigurno je i izborničko mjesto u nekoj nacionalnoj selekcija jedna od opcija koja mi može biti primamljiva, ali sada mi na pamet ne pada koncentrirati se na bilo što osim na Rijeku, na klub i grad u kojem smo ja i moja obitelj primljeni kao da smo od rođenja ovdje. Rekao sam vam prvi dan, osjećam se kao u Španjolskoj. Presretan sam u Rijeci, pripremam momčad da pobijedi Celje i to je jedino što mi je na umu.”

Komentirao je momčad Celja.

“Pa, to je momčad s vrlo jasnim obrascima igre. Dugo rade s istim trenerom. Imaju sve mogućnosti za razvoj projekta. Prošle sezone smo se u Sloveniji borili protiv njih, a oni i dalje napreduju. Prednost kontinuiteta je u tome što su svi usklađeni s profilima igrača potrebnima za njihov model igre. Sve to rade vrlo dobro, od stručnog stožera do uprave.

Imaju projekt, razvijaju projekt i zato Celje trenutno igra na ovoj razini. Drago mi je zbog kolege Riere, prošle sezone smo bili suparnici, ali imamo vrlo dobar odnos i stvarno mi je drago da španjolski treneri uspijevaju i izvan Španjolske.”

Ima pozitivan omjer s Rierom?

“Ako uzmemo u obzir sve rezultate iz prošlosti, oni sutra ne igraju. Statistika ne igra. Mogao bih se pozivati i na svoju igračku karijeru, ali što bi to značilo? Ono što smo napravili prošle sezone ništa ne znači. Ono što smo napravili jučer, isto ništa. Razumijem da je to zanimljivo medijima, ali… Za mene je fokus samo na ovoj utakmici, za koju znamo da će biti teška.”

Na utakmicama Celja obično pada puno golova?

“U nogometu nikad ne znate. Može se dogoditi svašta. Nogomet je vrlo kompleksna igra. Po mom mišljenju, čak je i kompleksniji nego što ljudi misle, jer se može igrati na jako mnogo načina. Čak i kad pripremite utakmicu za određeni stil, tijekom susreta može nastati niz situacija i morate biti spremni na sve.

Nogomet je nevjerojatna igra i ma koliko analize radili, koliko god duboko išli, nogomet će uvijek biti veći od svih nas. Zato kao trener uvijek imam na umu da nogomet nije moguće u potpunosti kontrolirati i da najviše pripada igračima na terenu.”

Kakav nogomet igra Celje?

“Ono što znam od prošle godine jest da ciljano biraju trenera s određenom metodologijom, dovode igrače koji odgovaraju tom modelu, a također jačaju i stručni stožer. Primjerice, u mojoj je procjeni odličan potez što su doveli kondicijskog trenera koji je radio u Olimpiji. Ja sam s njim surađivao.

Moram reći da sam prošle godine u Olimpiji radio s tri kondicijska trenera i u cijeloj karijeri nisam vidio takvu razinu kondicijskog rada. I ovdje smo jako zadovoljni, naravno, uz dužno poštovanje Fedoru i Dominiku koji rade sjajan posao. Mislim da je to jedan od detalja koji pokazuju kako funkcionira ozbiljan projekt, ne radi se samo o igračima i infrastrukturi, već i o kvalitetnom stožeru.”

Stil igre Celja?

“Što se tiče njihova stila igre, sve je prilično jasno. U fazi napada jako drže do posjeda. Izgradnju počinju u sustavu 3+2 ili 3+1, ponekad pređu i na 4-3-3. Imaju različite varijante, ali sve proizlaze iz želje da kontroliraju utakmicu kroz posjed. Igraju vrlo široko, s puno krilnih igrača, brzih, opasnih, tehnički jakih. U obrani idu čovjek na čovjeka po cijelom terenu. Možda je upravo zato ciljano doveden jak kondicijski kadar, jer ta vrsta obrane traži ogroman fizički napor.

Nastoje zadržati jednog slobodnog igrača u zadnjoj liniji, često situacija bude jedan njihov napadač protiv dva stopera, ali obično igraju s dva stopera. Općenito, to je njihov stil. Znamo to unaprijed, ali imaju i element iznenađenja, jaki su i u prekidima. Svaki put kad igrate protiv Celja i Riere, znate da vas čeka zahtjevna utakmica.

Mi smatramo da smo se pripremili na najbolji mogući način. Jako sam zadovoljan formom naših igrača i napretkom iz utakmice u utakmicu. To mi je najvažnije, samopouzdanje koje dobivamo iz tjedna u tjedan i činjenica da rastemo. Mislim da smo spremni za ovu važnu utakmicu.”