Sanchez: Kada želiš pobjeđivati u svakoj utakmici onda nema dodatnog pritiska

Rijeka se nakon šest odigranih kola nalazi na skromnom osmom mjestu sa samo šest bodova.

Nogometaši Rijeke u ponedjeljak će gostovati u Vinkovcima kod Vukovara 1991, a tom utakmicom bit će zaključeno 7. kolo SuperSport HNL-a. Utakmicu je najavio trener Rijeke, Victor Sanchez.

“Mi uvijek idemo na pobjedu. Vidjet ćemo kakav će biti teren jer su mi rekli da se igra jedna utakmica za vikend i da možda neće biti u najboljem stanju. Imamo velika očekivanja i cilj nam je pobjeda.”

Rijeka je u prvih šest kola upisala tek jednu pobjedu, uz tri remija i dva poraza. Postoji li zbog toda dodatni pritisak na momčad?

“Kada želiš pobjeđivati u svakoj utakmici onda nema dodatnog pritiska. Imamo velika očekivanja od samih sebe i svakoj utakmici pristupamo na taj način.

Sve momčadi su jako kompetitivne, ali tako je uvijek u nogometu kada vodiš veliki klub jer te drugi uvijek žele pobijediti. Idemo s visokom motivacijom, maksimalnim fokusom i sve će biti usmjereno da nadmašimo suparnika. Ako želimo ponovo biti prvaci moramo nadvladati sve poteškoće i za to spremamo momčad”, naglasio je španjolski strateg.