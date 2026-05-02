Garcia uoči Varaždina: Moramo biti na razini jer igramo za sebe i svoje navijače

Vojko Basic CROPIX via Guliver Image

Hajduk u nedjelju od 18 sati i 45 minuta na Poljudu u sklopu 33. kola SuperSport HNL-a dočekuje Varaždin. Iako Bijeli nemaju rezultatski motiv, sigurno će htjeti ostvari prvu ovosezonsku pobjedu protiv Varaždina koji se nalazi na visokom trećem mjestu. Utakmicu je za službeni kanala Hajduka (HDTV) najavio Gonzalo Garcia.

“Očekujemo tešku utakmicu, oni su sada treća momčad lige. Uvijek nam je teško kad igramo protiv njih. Nekad zato što nam nedostaje i malo sreće, ali to ne umanjuje kvalitetu koji Varaždin ima i kako iskorištavaju situacije koje im ponudimo”, rekao je Garcia pa dodao:

“Što se motivacije tiče, ona mora biti prisutna. Mislim da smo u prošloj utakmici pokazali više duha nego u nekoliko ranijih. Moramo to uvijek imati. Mislim da je iza nas jako dobra sezona, iako je razumljivo da su igrači svjesni toga da je naša pozicija na tablici već odlučena. Svejedno, sada igramo za sebe i za naše navijače. Moramo svaki put biti na razini.”

Dotaknuo se i ovosezonskih susreta s Varaždinom.

“Istina je da u tri utakmice ove sezone protiv Varaždina još nemamo pobjedu. U prvoj smo zasluženo izgubili, jako je teško igrati protiv Varaždina ako oni prvi zabiju. Čvrsta su momčad koju je onda jako teško probiti. U ostale dvije utakmice mislim da smo mogli osvojiti više bodova, ali oni su zabili prekrasne golove – jednom Tavares, jednom Duvnjak.”

Za kraj se osvrnuo na ozljede.

“Hodak opet trenira s ekipom, Rebić i Krovinović su out. Što se ekipe za sutra tiče, nećemo raditi velike promjene, ali imamo neke igrače koji se vraćaju i neke kojih neće biti u odnosu na prošlu utakmicu.”