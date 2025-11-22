Šafarić nakon poraza od Dinama prozvao neke od svojih igrača!

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U prvom subotnjem ogledu 14. kola HNL-a nogometaši Dinama su na maksimirskom stadionu pobijedili Varaždin 3:1 čime su barem privremeno došli vodećem Hajduku na bod zaostatka.

U pravoj zimskoj kulisi Dinamo je poveo u 31. minuti pogotkom Sergija Domingueza. Samo šest minuta kasnije Arber Hoxha je povećao na 2:0, a igrač utakmice Hoxha svoj je drugi pogodak postigao u 53. minuti za 3:0. U 87. minuti Luka Škaričić je bio jedini strijelac za Varaždin.

Trener Varaždina Nikola Šafarić otkrio je dojmove nakon utakmice.

“Dobro smo ušli u utakmicu, a onda smo sami sebe unervozili ispucavanjima. Nismo mogli ispucati loptu dalje od pet metara. Oni su malo pritisnuli i onda smo primili gol iz prekida. Drugi gol, naša četiri igrača stoje u liniji i nisu koncentrirani. Dinamo takve stvari kažnjava. Bili smo hrabri, oni su promašivali kao i mi. Imali smo premalo raspoloženih igrača, a tako se ne može protiv Dinama”, rekao je Šafarić pa prozvao neke od svojih igrača:

“Prošle godine ni jednu utakmicu nismo izgubili s više od dva razlike. Malo smo bolji u napadu ove sezone, ali puštamo u obrani. Vraćamo ozlijeđene obrambene igrače polako, treba im ritma. Uvijek je bitno da su nositelji igre na nivou. Latković nije bio na nivou, Belcar nije bio na nivou i cijeli vezni red nije igrao onako kako zna i mora.”