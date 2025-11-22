Mario Kovačević ponovno je odbio stati pred medije!

Dinamo je slavio 3:1 u 14. kolu HNL-a protiv Varaždinu u Maksimiru.
Dvostruki strijelac za Dinamo bio je Arber Hoxha u 37. i 54. minuti, dok je jedan gol za Plave zabio Sergi Dominguez u 31. minuti.
Jedini gol za goste zabio je Luka Škaričić u 87. minuti.
Dok je trener Varaždina Nikola Šafarić uobičajeno održao konferenciju za medije nakon utakmice, trener Dinama Mario Kovačević to nije učinio. Ipak, dao je izjavu za nositelje TV prava i klupsku televiziju.
Glasnogovornik Dinama došao je u dvoranu i rekao da Dinamo neće imati press konferenciju. Razlog – i dalje nepoznat. Šutnja trenera Dinama prema novinarima – i dalje je tu.
