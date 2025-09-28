S 36 se borio za život, a sad dijeli lekcije Guardioli i Slotu i piše jednu od ljepših nogometnih priča

Podijeli :

xGrahamxHuntx via Guliver

Sve se promijenilo kad je na jug Londona došao Oliver Glasner. S njim su u Crystal Palace stigli i prvi trofeji u 120 godina dugoj povijesti kluba, a trenutno je njegova momčad jedina neporažena u Premier ligi.

Krajem prošle sezone i početkom ove držao je Glasner lekcije Pepu Guardioli i Arneu Slotu, treneru prvaka Liverpoola, a slavio je i protiv svih momčadi “velike šestorke”.

Prvo je donio trofej FA Kupa, a onda i Community Shielda. Sada nakon šest kola Premier lige njegova momčad je druga na tablici, a već 18 utakmica ne znaju za poraz.

Trenerska karijera Glasnera od prvih dana je išla uzlaznom putanjom i to nakon što se u ljeto 2011. borio za život. Krajem srpnja te godine zaradio je udarac i posjekotinu iznad oka, činilo se da nije ništa ozbiljno, pa je zajedno s momčadi otputovao na utakmicu Europa lige protiv Brondbija.

POVEZANO VIDEO / Liverpool golom u 97. minuti doživio prvi poraz, Brighton preokrenuo Chelsea

A, onda trenuci straha na treningu austrijskog Rieda – Glasner se srušio, a u bolnici u Kopenhagenu mu je otkriven hematom na mozgu, zbog čega je hitno operiran. Bio je to znak i za kraj igračke karijere, tek nekoliko dana prije 37. rođendana.

Peter Vogl, tadašnji izvršni direktor Red Bull Salzburga i počasni predsjednik Rieda, doveo je Glasnera u najbogatiji i, u novoj eri, najbolji austrijski klub samo nekoliko mjeseci kasnije, da mu bude pomoćnik i sportski koordinator.

Ubrzo je, na poziv još jednog velikog austrijskog stručnjaka, Ralfa Rangnicka, postao i pomoćni trener Rogeru Schmidtu.

Nije se dugo zadržao u Mozartovom gradu, te je krenuo u kradljivu samostalnu karijeru. U domovini je vodio Ried i LASK, a zatim si otvorio vrata Bundeslige.

Koliko je taktički nadaren i, prije svega, fleksibilan, prvo je pokazao u Wolfsburgu, a zatim je postao kralj Frankfurta. Iako u Eintrachtu nije krenuo kako se očekivalo, budući da nije bio uspješan ni u jednoj od prvih osam utakmica, ubrzo je uspostavio sustav i sve je bilo puno lakše.

Prvu pobjedu, ni manje ni više, zabilježio je protiv Bayerna, a sve je okrunio osvajanjem Europske lige s Eintrachtom 2022. godine.

Nakon toga u veljači 2024. onda je stigao u London i napravio jednu od najljepših priča u engleskom nogometu.