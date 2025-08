Rožman: Dinamo je s ovim rosterom velik favorit prvenstva

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Osijekov trener Simon Rožman zadovoljan je igrom i pristupom svoje momčadi usprkos porazu od Dinama 2:0.

U prvom derbiju nove SHNL sezone u dopadljivoj utakmici na Opus Areni Dinamo je pobijedio Osijek 2:0 golovima Kulenovića i Stojkovića u završnici susreta.

Iako je izgubio, Osijek je ostavio dobar dojam većim dijelom utakmice. Zato je trener Simon Rožman i bio djelomično zadovoljan.

“Za sam početak ovo je bila sadržajna utakmica, ljudi su imali što vidjeti. Jako lijepa kulisa. Dinamo ima tri puta veći budžet od nas, ali odigrali smo hrabro. Imali smo situacije, ali trebamo ih iskoristiti. Žao mi je što je Luka (op.a. Vrbančić) tražio zamjenu jer smo do 70. minute bili egal. Zaslužena pobjeda Dinama, ali čestitam mojim dečkima. Mlada smo momčad, potentna. Puno je rada pred nama, ali neke su stvari vidljive”, rekao je Rožman za MaxSport.

Pojasnio je situaciju s Vrbančićem koji je izašao iz igre u 63. minuti.

“Tražio je izmjenu i ranije pa nismo htjeli da dođe do neke ozljede. Luka nam je bitan i to se odrazilo. Nismo više mogli parirati kao do tada.”

Najbolju šansu Osijek je propustio u 31. minuti preko Omerovića.

“To su te situacije koje moraš iskoristiti. Pokazali smo hrabrost, izlazili od vratara i probali držati loptu, biti okomiti. Zadovoljan sam za početak, iako naravno ne možemo biti zadovoljni bodom. Ono što smo obećavali, da će svakome ovdje biti teško, to je put.”

Tražite li još pojačanja?

“Petrusenko još nije dobio papire, ali on i David (op.a. Čolina) bit će pojačanja. Idemo mirno. Ako se pojavi prilika, ne možemo se razbacivati novcima.”

Osijek u početku sezone ima težak raspored, sada slijedi Rijeka.

“To je super da odmah vidimo gdje smo. Dinamo je s ovim rosterom velik favorit prvenstva, a mi moramo nastaviti s dobrim stvarima i ispraviti one koje nisu dobre”, zaključio je Rožman.