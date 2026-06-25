Ronaldo: Ne znam je li Messi bolji od Maradone

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Colas Buera/PRESSIN via Guliver Images

Legendarni brazilski napadač Ronaldo Nazário govorio je o najvećima u povijesti nogometa te je Lionela Messija svrstao među pet najboljih igrača svih vremena, ali nije ga izdvojio na vrh liste.

U razgovoru s još jednom brazilskom legendom, Romáriom, Ronaldo je rekao:

“Messi je za mene među pet najboljih nogometaša u povijesti svjetskog nogometa. I uvijek će biti.“

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Potom je nabrojao igrače koji, prema njegovu mišljenju, pripadaju samom vrhu.

„Pele, Maradona, Messi… Ti (Romário), Cristiano… Ima još ljudi koji bi mogli biti tu.“

Romário je pokušao uvrstiti i Ronalda među najveće, no nekadašnji napadač Barcelone, Intera, Real Madrida i Milana nije želio govoriti o sebi.

“Izostavit ću sebe, bit će lakše.“

Romário je zatim ustvrdio da Ronaldo bez ikakve dvojbe pripada toj skupini, posebno kada je riječ o klasičnim napadačima.

“Koji je centarfor bio bolji od nas dvojice? Oni nisu bili centarfori kao što smo mi bili“, rekao je Romário.

Ronaldo smatra da je nemoguće odrediti jednog najboljeg igrača u povijesti bez jasno postavljenih kriterija.

“Moramo pronaći neki kriterij da bismo uopće mogli voditi takvu raspravu. Kako izabrati jednog bez jasnog kriterija kao najboljeg u povijesti? Je li to onaj koji je zabio najviše golova? Golova desnom nogom? Lijevom nogom? Ne može tako.“

Na kraju se ponovno osvrnuo na usporedbe Messija i Maradone.

“Gledali smo i Maradonu mnogo puta. Messi je nevjerojatan, genijalan, fantastičan. Ali ne znam je li bio bolji od Maradone“, zaključio je Ronaldo.