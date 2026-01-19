Ronaldo je dobio Juventus na sudu, može zadržati milijune

Podijeli :

REUTERS/Stringer via Guliver

Portugalska nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo dobio je sudski spor protiv svog bivšeg kluba Juventusa, te će moći zadržati 9,8 milijuna eura koje mu je torinski klub isplatio na ime zaostalih plaća, objavili su talijanski mediji.

Ronaldo je u ljeto 2021. iz Juventusa prešao u Manchester United, a 2023. pokrenuo je arbitražni spor protiv talijanskog kluba tvrdeći da mu duguje 19,6 milijuna eura zbog neisplaćenih plaća za vrijeme pandemije koronavirusa. U travnju 2024. arbitražno vijeće je odlučilo da Juventus mora isplatiti portugalskom nogometašu polovicu traženog iznosa, odnosno 9,8 milijuna eura.