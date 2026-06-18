Henry brutalno iskren o Ronaldu: ‘Želi zabiti gol, pa smeta suigračima’

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Bahho Kara via Guliver

Nekadašnja zvijezda Arsenala i francuske reprezentacije, Thierry Henry, kritizirao je Cristiana Ronalda zbog njegova odnosa prema suigračima u reprezentaciji tijekom emisije na FOX televiziji, gdje radi kao stručni analitičar zajedno sa Zlatanom Ibrahimovićem

Portugalci nisu uspjeli pobijediti DR Kongo nakon rezultata 1:1, a 48-godišnjak je istaknuo da je sebičnost igrača Al Nassra ključni problem zbog kojeg je apsolutni favorit ostao bez dva boda.

„Molim sve da shvate jednu vrlo važnu stvar – ne trebate VI zabiti pogodak… ON želi zabiti, pa siječe povratno dodavanje… Vidite da je (protivničkim) igračima zbog toga lakše braniti“, započeo je Henry, pa dodao:

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„Ako utrčite ovdje, dopuštate braniču da vas dočeka u petercu. Ali ON želi zabiti i zato ulazi u putanju Bruna Fernandesa. Da ON nije ušao u peterac, morali biste ga pratiti, pa bi to bila stopostotna prilika za Fernandesa.“

Za kraj je još jednom ponovio da se golovi postižu za momčad, a ne radi individualne statistike.