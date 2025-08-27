Roko Baturina potpisuje za talijanskog drugoligaša?

Podijeli :

Adam Starszynski PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Poznati insajder Gianluca di Marzio je objavio da bismo uskoro mogli gledati Roka Baturinu u drugom rangu talijanskog nogometa (Serie B).

Roko Baturina ima 25 godina, igra na poziciji napadača, a od ljeta 2020. godine kad je otišao iz zagrebačkog Dinama u mađarski Ferencvaroš promijenio je dosta klubova.

POVEZANO VIDEO / Como svladao Ajax na domaćem terenu, zabio i Baturina!

U Budimpešti je ukupno proveo tri sezone, no većinu vremena je proveo na posudbama u Lechu iz Poznana, Mariboru i španjolskom Racingu.

U ljeto 2023. potpisao je za portugalski Gil Vicente koji ga je isto slao na posudbe, prvo u Racing, a onda i u španjolsku Malagu gdje je proveo posljednjih godinu dana.

Ugovor s Portugalcima traje mu do ljeta 2027., ali karijeru bi mogao nastaviti u Italiji. Želi ga dovesti Spezia koja je prošle sezone završila na trećem mjestu Serie B.