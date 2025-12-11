Robertson otkrio što je Salah rekao suigračima pred put u Milan

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

O cijeloj situaciji na relaciji Mohamed Salah – Liverpool govorio je nakon utakmice s Interom i Andy Robertson.

“Naravno da sam razgovarao s njim. Bio je jučer na treningu“, rekao je Robertson u uključenju za program CBS.

“Odluka je bila da on ne putuje s nama. Mnogo se toga govorilo o cijeloj situaciji u medijima, naravno, mnogo toga se reklo i interno, naravno da jest. To je situacija koju moraju riješiti Mo i klub. Koliko smo ujedinjeni, vidjeli ste i po današnjoj igri i rezultatu“, dodao je Škot.

“Mo je fantastičan igrač. Došli smo u isto vrijeme, igram s njim već osam i pol godina. Smatram ga praktično članom obitelji – za ovih osam i pol godina vjerojatno sam proveo više vremena s njim nego s vlastitom obitelji.

Tako dugo igramo zajedno, nadam se da će se to nastaviti, to bih volio i to mu želim. Ali, vidjet ćemo što će se događati u narednom razdoblju“, rekao je Robertson, ali nije tu stao:

“Naravno da bi i on volio da je sezona bolja i za klub i za njega osobno. On cijelo vrijeme vrši ogroman pritisak na sebe da bude bolji. Prošle sezone je sve to podigao na nevjerojatnu razinu, nosio je cijelu momčad i svi smo na kraju ostvarili veliki uspjeh. Da, mislim da smo ispod standarda, posebno u odnosu na prošlu godinu, svi, pa i Mo. I on je prvi koji će vam to priznati.

A onda se našao izvan sastava, što je za njega neuobičajena situacija – nije navikao da bude tako.

Ali, jučer je bio pozitivan, ispratio nas je, poželio nam sreću. Siguran sam da bi volio da je sudjelovao u svemu. Ali on će uvijek podržavati momčad, a to je sve što možete tražiti od suigrača“, rekao je Andy.