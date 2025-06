River Plate slavio protiv Urawe i nastavio sjajan niz Južnoamerikanaca na klupskom SP-u

Podijeli :

Ryan Sun via Guliver

Odigrana je prva utakmica skupine E na Svjetskom klupskom prvenstvu. Čast otvaranja su dobila dva kluba sa suprotnih strana kugle zemaljske - River Plate i Urawa Red Diamonds. U susretu Argentinaca i Japanaca ulogu favorita opravdao je River koji je pobjedom 3:1 nastavio dobar niz Južnoamerikanaca na klupskom SP-u.

Nije dugo trebalo da River uspostavi dominaciju nad Urawom. U devetoj minuti je Sebastian Driussi s ruba šesnaesterca zatresao vratnicu gola koji čuva 38-godišnji Shusaku Nishikawa. Tada se iskusni Japanac spasio, ali tri minute kasnije je River stigao u vodstvo.

S lijeve strane ubacio je osvajač Svjetskog prvenstva s Argentinom Marcos Acuña, a njegov centaršut u pogodak je udarcem glavom pretvorio Facundo Colidio.

Urawa je pred kraj prvog poluvremena zatresla mrežu koju čuva Franco Armani, ali u pomoć Argentincima stigao je pomoćni sudac koji je podigao zastavicu zbog zaleđa Mariusa Hoibraatena. VAR je tu odluku potvrdio i na poluvrijeme je River otišao s vodstvom od 1:0.

Početkom drugog dijela Argentinci su povećali prednost. Tada je grešku obranu iskoristio Driussi. Stoperi Urawe poigravali su se te izvodili dodavanja glavom, a loptu koja je otišla prema Nishikawi je dobro “nanjušio” Driussi i prebacio iskusnog vratara za 2:0. Nažalost po Driussija, on se pri postizanju pogotka i ozlijedio te je izašao iz igre.

No, nisu se Japanci predavali. U 56. minuti odradili su dobar tranzicijski napad koji je na kraju završio prekršajem Acuñe nad Takurom Kanekom, bivšim igračem Dinama, unutar kaznenog prostora za jedanaesterac Urawe. Izvođač je bio Yusuke Matsuo, a 27-godišnjak nije imao problema s pretvaranjem kaznenog udarca u pogodak za smanjenje na 2:1.

River je držao Urawu na distanci te su čekali grešku Japanaca. Nisu dočekali grešku, ali su svejedno zabili. U 73. minuti dobili su korner koji je odlično izveo Acuña. Lijevi bek je pogodio Maximiliana Mezu koji se “naklonio” i pogodio za 3:1.

Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao te je River slavio s 3:1. Značilo je to da Južnoamerikanci i dalje nemaju poraz na ovogodišnjem SP-u. Palmeiras je remizirao s Portom, Boca Juniors je odigrala 2:2 s Benficom, a Fluminense je napravio najveći skalp izbjegavši poraz protiv Borussije Dortmund. Ono što je River napravio drugačije od svojih sukontinentalaca je to što oni nisu remizirali sa svojim protivnicima već su slavili.

U drugom kolu River će igrati protiv Monterreyja dok će Urawa imati jedan od težih zadataka na SP-u. Njih čeka ogled s Interom, finalistima Lige prvaka.