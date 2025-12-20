Ristovski u kolovozu kritizirao ligu i spominjao Tita, sada je stigla i kazna

Podijeli :

xRazvanxPasarica via Guliver

Stefan Ristovski u kolovozu je kritizirao BiH Premier ligu nakon što je Sarajevo u Banja Luci poraženo 5:1 od domaćeg Borca.

Nakon te utakmice se puno raspravljalo o sudačkim odlukama, a Ristovski je na Instagram storyju napisao: “Dobrodošli u amatersku Premier ligu. Živio Tito”.

Nakon toga je sredinom studenog pojasnio što je mislio rekavši:

“Ja to u karijeri nisam vidio ni čuo da se tako ponašaju loše. Na Koševu nam je OK suđenje, ali kad izađete iz Sarajeva… Liga je zanimljiva, ima dobrih igrača, mladih, talentiranih. Ali, ako nam ne dozvoljavaju da igramo nogomet, onda to nema nikakvog smisla.

Ne govorim da se treba nekoga favorizirati. I suci mogu napraviti pogreške, ali molim ih da nas puste da igramo nogomet pa nek pobijedi bolji”.

Sada je stigla i kazna bivšem igraču Dinama kojeg je Nogometni savez BiH zbog “neutemeljenih i neprimjerenih izjava” odlučio kazniti s 1500 konvertibilnih maraka, odnosno 750 eura koje mora platiti u roku od 15 dana.