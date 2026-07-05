Rijeka zaradila bogatstvo od FIFA-e, Dinamo uprihodio i od ‘zaboravljenog’ igrača, Slaven najveći pehist

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AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver Images

Svjetsko prvenstvo donijelo je fantastičnu financijsku injekciju vodećim klubovima domaćeg prvenstva.

FIFA izdašno plaća sudjelovanje igrača na turniru, a dnevna naknada iznosi oko 4.400 eura po nogometašu, računajući od 1. lipnja pa sve do dana nakon ispadanja njihove reprezentacije.

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Dnevna naknada dijeli se na tri jednaka dijela: prva trećina pripada klubu iz kojeg je igrač otišao na Svjetsko prvenstvo, druga klubu ili klubovima za koje je nastupao u sezoni 2025./26., a posljednja trećina ide klubu ili klubovima u kojima je igrao tijekom sezone 2024./25.

Apsolutni pobjednik ove raspodjele je Rijeka, na čiju adresu stiže ček od fantastičnih 426.000 eura. Rujevica je profitirala na tri imena: Toni Fruk donosi oko 145.00 eura, dok će Stjepan Radeljić i Martin Zlomislić inkasirati po 140.000 eura.

Ozbiljan komad kolača uzima i zagrebački Dinamo, koji će proračun pojačati za otprilike 266.900 eura. Kod Modrih je zarada razlomljena na više imena, a predvodi ih Scott McKenna s oko 82.100 eura. Po 48.400 eura donose Petar Sučić i Martin Baturina, dok popis zatvaraju gotovo zaboravljeni Nathanael Mbuku (46.00 eura), Dominik Livaković (24.00 eura) te Dejan Ljubičić (16.800 eura), s tim da kod nekih iznosi variraju ovisno o detaljima posudbi.

Usporedbe radi, Hajduk je u ovoj raspodjeli prošao znatno skromnije od svojih rivala te će inkasirati oko 191.000 eura. Glavninu tog iznosa Splićanima donosi kanadski reprezentativac Niko Sigur (oko 183.000 eura), dok manji dio zarade, oko 8.000 eura, donosi Ivan Perišić.

Dok se u Zagrebu i Rijeci broje stotine tisuća eura, najveći pehist ispao je Slaven Belupo, koji je zbog nesretne ozljede Osmana Hadžikića uoči turnira ostao bez 94.900 eura.