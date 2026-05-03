Rijeka dominantnom predstavom na Maksimiru došla do ključne pobjede u borbi za Europu

xxDamirxSkomrljx via Guliver Image

U 33. kolu SuperSport HNL-a Rijeka je na Maksimiru gostovala kod Lokomotive te je tražila važnu pobjedu u borbi za TOP 4. Do toga je i došla s dva gola Daniela Adu-Adjeija i jednog pogotka Merveila Ndockyta u pobjedi od 3:0.

Rijeka je povela u 14. minuti preko Daniela Adu-Adjeija kojemu je to bio prvi gol nakon prvog ožujka. Mladi Englez je u 54. minuti zabio i drugi gol, a konačnih 3:0 je u 81. minuti postavio Merveil Ndockyt.

Ovom pobjedom Rijeka je napravila ključan korak prema osiguravanju TOP 4 jer su Lokomotivi pobjegli na +5 tri kola prije kraja. Podsjećamo, u SHNL-u prvo mjesto vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka, drugo mjesto ili osvajanje Kupa donosi kvalifikacije za Europa ligu, a treće i četvrto mjesto vode u kvalifikacije za Konferencijsku ligu osim ako osvajač Kupa ne bude lošije plasiran od četvrtog mjesta pa onda četvrto mjesto gubi pravo na Konferencijsku ligu.

U sljedećem kolu Rijeka igra na domaćem terenu protiv Vukovara koji se bori za ostanak dok će Lokomotiva gostovati kod Varaždina koji drži treće mjesto u SHNL-u.

Rijeku nakon tog susreta čeka i finale Kupa s Dinamom u Osijeku. Ta utakmica na rasporedu je 13. svibnja.