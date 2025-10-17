Riječi Andyja Bare o Livakoviću odjeknule u Španjolskoj, sada se oglasio i trener Girone

Hrvatski reprezentativac nije zadovoljan statusom u španjolskom klubu.
Dominik Livaković otkako je prešao u Gironu na posudbu iz Fenerbahčea, nije još dobio ni minute. Paolo Gazzaniga ostao je prvi golman i tim je ishodom hrvatski reprezentativac nezadovoljan.
O svemu tome pričao je i menadžer Andy Bara čije su riječi odjeknule i u Španjolskoj.
Nepuna dva dana poslije razgovora u javnost je s žestokim odgovorom izašao sportski direktor Girone Quique Carcel, koji je Barinu izjavu prozvao “neistinitom”, a sada se oko Dominika Livakovića oglasio i trener katalonskog kluba Michel.
“Lako je. Gledam što momčadi treba, gledam osjećaj momčadi. Moram bolje razumjeti Livakovića, ali trebam i da on bolje razumije momčad. To je proces. Ništa više od toga. Imamo tri jako dobra golmana i uvijek ja moram donijeti odluku. Lako je. Svatko može imati mišljenje, ali odluka je moja.”
