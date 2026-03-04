Richarlison: Želim sve razjasniti, jer su lažne vijesti otišle predaleko

Podijeli :

Pedro Soares SPP via Guliver

Brazilska zvijezda demantirala je lažnu objavu.

Richarlison je morao demantirati tvrdnje da će odbiti nastup na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu zbog sukoba na Bliskom istoku, nakon što se na društvenim mrežama pojavila lažna objava s njegovom navodnom izjavom.

Na platformi X objavljena je montirana fotografija zvijezde Tottenhama s citatom: “Neću igrati na Svjetskom prvenstvu dok se borbe ne završe.”

Napadač Tottenhama brzo je odbacio takve navode.

“Želim razjasniti, jer su lažne vijesti otišle predaleko. Nikada nisam dao tu izjavu. Iako se protivim svakom ratu i sukobu, nikad nisam rekao da neću igrati za reprezentaciju Brazila na Svjetskom prvenstvu. Nadam se da će svi koji su podijelili ovu laž povući i izbrisati svoje objave”, poručio je Richarlison.