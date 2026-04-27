Reprezentativac BiH i ključni igrač Rijeke dogovorio prelazak u Dinamo

Podijeli :

Gleb Soboliev PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Stoper Stjepan Radeljić (28), koji trenutačno nastupa za Rijeku, postigao je dogovor s Dinamom i nakon isteka ugovora ovog ljeta pridružit će se zagrebačkom klubu kao slobodan igrač.

Isti igrač bio je želja Dinama i prošlog ljeta, no tada transfer nije realiziran zbog previsokih zahtjeva Rijeke za odštetom. Sada je, kako javlja Index, sve dogovoreno oko njegovog prelaska u novog prvaka Hrvatske.

Radeljić je na Rujevicu stigao 2023. godine, a ove sezone upisao je 39 nastupa uz jedan pogodak i četiri asistencije. Ukupno je za Rijeku odigrao 111 utakmica, postigao pet golova i dodao šest asistencija. Prema Transfermarktu, njegova tržišna vrijednost iznosi oko 2,8 milijuna eura.

Njegov dolazak u Dinamo mogao bi značiti i promjene u obrambenoj liniji. Posebno se istaknuo mladi španjolski branič Sergi Domínguez, za kojeg vlada velik interes, pa nije isključeno da netko iz postojećeg stoperskog tandema napusti klub.

Visoki branič bio je tražen i na međunarodnom tržištu. Bivši trener Rijeke Sergej Jakirović želio ga je dovesti u Hull City, dok je ponudu imao i od Slovana iz Bratislave. Ipak, odlučio se za prelazak u Dinamo.

U dosadašnjoj karijeri Radeljić je nastupao za Sheriff iz Tiraspola, Široki Brijeg, Osijek i drugu momčad VfB Stuttgarta, a prošao je i mlađe kategorije Zrinjskog iz Mostara i Viteza.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitirao je u lipnju 2024. i dosad skupio četiri nastupa. Nada se i pozivu izbornika Sergeja Barbareza za Svjetsko prvenstvo, no zbog jake konkurencije u obrani ostaje neizvjesno hoće li izboriti mjesto među putnicima za turnir koji će se igrati u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku.