VIDEO: Poslušajte ‘Najbolju kad je najteže’, novu službenu himnu Hrvatske

Ususret Europskom nogometnom prvenstvu u Njemačkoj, Hrvatski nogometni savez (HNS) i Žuja su u zagrebačkoj Pivani premijerno predstavili himnu hrvatske nogometne reprezentacije “Najbolja kad je najteže“.

Autor glazbe i teksta je Tiho Orlić koji je pjesmu otpjevao zajedno s pjevačem Opće opasnosti, Perom Galićem.

Predstavljen je i spot u kojem su “manekeni” izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić, te sadašnji i bivši hrvatski reprezentativci Luka Modrić, Ivan Perišić, Joško Gvardiol, Bruno Petković, Mateo Kovačić, Mario Mandžukić, Ivica Olić, Aljoša Asanović…

“Ovo je nešto prekrasno, da se naježiš. Ovo je poruka koju mi kao savez šaljemo – zajedništvo, obitelj, najbolji kada je najteže, što se sve iscrtava u ovoj pjesmi,” kazao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Marijan Kustić.

“Ozračje u reprezentaciji je sjajno, mi funkcioniramo kao jedna obitelj, dečki se priključuju, još čekamo kapetana Luku Modrića za kojeg se nadamo da će osvojiti još jednu Ligu prvaka,” dodao je Kustić.

Autor pjesme Tiho Orlić je istaknuo kako je želio napraviti nešto posebno.

“Želio sam da to ne bude tipična navijačka pjesma, želio sam opisati što smo to mi prošli od osnivanje države, pa i kroz uspjehe hrvatskog nogometa. Više nismo “underdogs”, već osvajači medalja. Nismo mali i to je reprezentacija pokazala,” kazao je Orlić.

“Iznimno smo zahvali što smo mogli sudjelovati u ovom projektu. Svima koljena zaklecaju kada se spomenu Vatreni. Nadam se da će pjesma biti motivirajuća, a sretni smo da je rock‘n‘roll stigao na mjesto povezivanja”, dodao je Galić.

Predstavljanju pjesme i spota prisustvovao je i bivši “Vatreni”, sada u ulozi ambasadora HNS-a.

“Pjesma je emocija. Slušajući ovu pjesmu i vraćajući se u igračke dane mogu reći da ova pjesma pokreće, da ova pjesma donosi onu sinergiju koju uvijek krasi reprezentaciju,” kazao je Vrsaljko.

