Real proživio pravi kaos i dramu u SAD-u, otkazali i sve medijske aktivnosti

AP Photo/Cesar Cebolla via Guliver

Luka Modrić i društvo doživjeli su pravi kaos u SAD-u.

Real Madrid večeras od 21 sat po našem vremenu igra polufinale Svjetskog klupskog prvenstva u New Yorku na MetLife stadionu protiv PSG-a. A prije toga suočili su se Kraljevi s pravim kaosom.

Zbog snažne oluje koja je pogodila područje Palm Beacha, madridski klub nije uspio realizirati planirani let prema New Yorku. Avion je bio spreman za polazak, no morali su čekati dopuštenje za uzlijetanje s međunarodnog aerodroma West Palm Beach.

Let je ipak krenuo s jednosatnim zakašnjenjem, ali putovanje do njujorške LaGuardije dodatno se otegnulo. Zbog gustog prometa avion je još sat vremena kružio iznad Virginije čekajući dozvolu za slijetanje.

Zbog kašnjenja, Real nije uspio ispuniti službene Fifine medijske obaveze, uključujući zakazanu konferenciju za medije na kojoj su se trebali pojaviti trener Xabi Alonso te igrači Fede Valverde, Thibaut Courtois i mladi Jacobo Ramon.

Ukoliko Real Madrid izbori finale, koje se igra u nedjelju na istom stadionu, više se neće vraćati u Palm Beach, već će ostatak boravka u SAD-u provesti u New Yorku. U finalu boljeg iz ovog susreta čeka Chelsea.