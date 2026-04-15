Real Madrid: Umrla je jedna od najvećih legendi našeg kluba i svjetskog nogometa, Jose Emilio Santamaria

Real Madrid se oprostio od legende kluba.

Legendarni trofejni branič Reala, Jose Emilio Santamaria umro je u 96. godini. Za Real je igrao od 1957. do 1966. te bio ključni igrač momčadi koja je osvojila šest španjolskih naslova, četiri europske titule te po jedan nacionalni i Interkontinentalni kup.

POVEZANO Bellingham uoči uzvrata protiv Bayerna: ‘Ulog je sve ili ništa, nema skrivanja, idemo po pobjedu’

“Duboko žalimo zbog smrti jedne od najvećih legendi našeg kluba i svjetskog nogometa. Santamaria je za Real odigrao 337 utakmice i bio dio legendarne momčadi koja je osvojila prva tri izdanja Kupa europskih prvaka”, oprostio se Real od Santamarie.

“Santamaría će uvijek biti zapamćen kao jedan od velikih simbola našeg kluba. Bio je dio momčadi koja će ostati u sjećanju svih Madriđana i nogometnih navijača diljem svijeta.

Uz Di Stéfana, Puskasa, Genta i Kopu, ta je momčad počela graditi mit o Real Madridu. Santamaría je uvijek bio primjer vrijednosti našeg kluba i do posljednjeg trenutka Real Madrid bio je velika strast njegova života”, izjavio je predsjednik Reala Florentino Perez.

Santamaria je na SP-ima igrao za dvije reprezentacije: 1954. je predstavljao Urugvaj, a osam godina kasnije Španjolsku. Kao trener se istaknuo u Espanyolu, kojeg je vodio od 1971. do 1977. u 252 utakmice, najviše u povijesti kluba. Bio je i izbornik Španjolske od 1980. do 1982. te ju je vodio na SP-u.