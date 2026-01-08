Real golčinom Valverdea nakon 76 sekundi i golom Rodryga zakazao El Clasico

Podijeli :

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

U Saudijskoj Arabiji odigran je i drugi polufinalni susret španjolskog Superkupa, a u madridskom derbiju slavio je Real protiv Atletica 2:1.

Real je poveo već u 76. sekundi golčinom Federica Valverdea. Urugvajac je projektilom iz slobodnjaka svladao Jana Oblaka s nekih 30-ak metara. U 55. minuti Real je povisio je na 2:0 nakon sjajne asistencije Bellinghama. Rodrygo je utrčao iz drugog plana, krenuo sam na Oblaka i pogodio za 2:0.

Brzo se Atletico vratio, tri minute kasnije Sorloth glavom pogodio za konačnih 2:1 na ubačaj Simeonea.

Finalna utakmica igra se u subotu 10. siječnja, kada će Barca ići po svoj 16. trofej, a Real po svoj 14. u ovom natjecanju.