Juventus predstavio dragulja Bosne i Hercegovine

Nogomet 2. kol 202616:54 0 komentara
Foto: Juventus

Kerim Alajbegović i službeno je novi nogometaš Juventusa. Torinski klub predstavio ga je kao svoje novo pojačanje te objavio da je s mladim reprezentativcem Bosne i Hercegovine potpisao ugovor do ljeta 2031. godine.

Alajbegović u Juventus stiže iz Bayer Leverkusena, a prošlu sezonu proveo je na posudbi u RB Salzburgu. Odličnim nastupima u austrijskom klubu skrenuo je pozornost brojnih europskih velikana, dok je dodatno potvrdio kvalitetu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine tijekom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo te na završnom turniru SP-a 2026. godine.

Njemački novinar Florian Plettenberg navodi da je torinski klub za Alajbegovića platio fiksnu odštetu od 33 milijuna eura, dok bi ukupna vrijednost transfera, kroz bonuse, mogla narasti na 40 milijuna eura.

Ističe se i da je Juventus u utrci za potpis bosanskohercegovačkog dragulja pobijedio konkurenciju Chelseaja i Napolija, koji su također pokazivali ozbiljan interes za mladog nogometaša.

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