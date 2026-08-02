Juventus predstavio dragulja Bosne i Hercegovine

Kerim Alajbegović i službeno je novi nogometaš Juventusa. Torinski klub predstavio ga je kao svoje novo pojačanje te objavio da je s mladim reprezentativcem Bosne i Hercegovine potpisao ugovor do ljeta 2031. godine.
Kerim Alajbegović i službeno je novi nogometaš Juventusa. Torinski klub predstavio ga je kao svoje novo pojačanje te objavio da je s mladim reprezentativcem Bosne i Hercegovine potpisao ugovor do ljeta 2031. godine.
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