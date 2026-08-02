Hajduk i Rijeka saznali suce u trećem pretkolu Konferencijske lige

Podijeli :

Foto: Robert Matić / hajduk.hr

Hajduk i Rijeka u četvrtak nastavljaju europski put u trećem pretkolu Konferencijske lige, a UEFA je objavila popis sudaca za njihove utakmice. Hajduk će nakon ispadanja od Pafosa gostovati kod Žalgirisa u Vilniusu, dok će Rijeka na Rujevici, nakon prolaska Derry Cityja, ugostiti finski Ilves.

Dvoboj u Litvi vodit će nizozemski sudac Marc Nagtegaal, kojem će pomagati Stefan De Groot i Johan Balder, dok je za četvrtog suca određen Alex Bos. U VAR sobi bit će Richard Martens i Stan Teuben, također iz Nizozemske.

Na Rujevici će pravdu dijeliti Maltežanin Ishmael Barbara. Njegovi pomoćnici bit će Luke Portelli i James Muscat, četvrti sudac Slobodan Petrović, dok će za VAR biti zaduženi škotski suci Steven McLean i Christopher Graham.

Europski angažman dobili su i hrvatski suci. Patrik Kolarić sudit će susret trećeg pretkola Konferencijske lige između rumunjskog Cluja i norveškog Tromsøa. Tako ga nakon utakmice prvog kola HNL-a između Varaždina i Hajduka očekuje novo međunarodno iskušenje.

Kolariću će u Rumunjskoj pomagati Luka Pajić i Ivan Starčević, četvrti sudac bit će Antonio Melnjak, dok će u VAR sobi biti Fran Jović i Ante Čuljak.