Rakitić o Barcinom mladiću: ‘ Ako on ne zna igrati nogomet, ja ću od sada igrati ping-pong’

Podijeli :

xSergioxRuizx via Guliver

Uoči susreta Barcelone i Borussije Dortmund, koji je završio uvjerljivom pobjedom domaćina 4:0, posebnu je pažnju privukla izjava 20-godišnjeg Gavija.

Mladi veznjak Barcelone odgovorio je kritičarima koji osporavaju njegov stil igre porukom: “Mnogi misle da ja ne znam igrati nogomet, ali oni nemaju pojma ni o čemu.”

Na Gavijevu izjavu osvrnuo se i Ivan Rakitić, veznjak Hajduka i bivši igrač Barcelone, koji trenutačno gostuje kao stručni komentator na španjolskoj radijskoj postaji Cadena COPE. Nakon utakmice protiv Dortmunda poručio je:

“Volim Gavija. Veliki sam obožavatelj takvih tipova s ​​puno karaktera i vrlo jasnog mišljenja. To već dosta govori o njihovoj mentalnoj snazi. On je pravi spektakl i uvijek bi bio u mojoj momčadi. Ako mi netko kaže da on ne zna igrati nogomet, ja ću od sada igrati ping-pong.”

Rakitić je komentirao i incident koji se dogodio nakon Barcelonine utakmice s Betisom (1:1) proteklog vikenda. Tom prilikom Raphinha je burno reagirao na suđenje te se pokušao obračunati s arbitrima, pri čemu je odgurivao čak i trenera Hansija Flicka i kapetana Marc-Andrea ter Stegena koji su ga pokušali smiriti.

“S obzirom na to da sam dijelio svlačionicu s Ter Stegenom mnogo godina, volio bih vidjeti kako se njegov razgovor s Raphinhom nastavio nakon tog incidenta. Ali siguran sam da su pronašli rješenje za dobrobit ekipe.”