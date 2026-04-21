Rakitić jasno poručio Talijanima: ‘Ostavite se bakine tjestenine’

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Legendarni hrvatski reprezentativac izazvao je pažnju svojim intervjuom.

Ivan Rakitić za talijansku je La Repubblicu bez zadrške progovorio o stanju u talijanskom nogometu. Nije štedio riječi kad je govorio u padu talijanskog nogometa.

“Što je najneobičnije u 2026. godini? To da niti jedan talijanski klub već 16 godina nije osvojio Ligu prvaka, da u tri uzastopna polufinala nema niti jednog kluba iz Serie A, te da Italija treći put zaredom neće igrati na Svjetskom prvenstvu”, poručio je Rakitić.

Posebno je istaknuo kako problem nije u nedostatku talenta ili kvalitete, već u pristupu razvoja mladih igrača.

“I u vašoj zemlji ima talenta, ostavimo se bakine tjestenine“, rekao je Rakitić aludirajući na to da se trebaju maknuti iz zone komfora.

“Možda netko tko nije spreman na jednom mjestu, može procvjetati na drugom mjestu. Vrijedi izaći iz zone komfora, svi vole biti kod kuće, u svom gradu. Ponekad moraš otići da bi napravio novi korak, lijepo je jesti bakinu tjesteninu, ali odlazak znači naučiti kako se boriti, mučiti i ne imati zagarantirano mjesto”, zaključio je popularni Raketa.