Radomir Đalović ekspresno pronašao novi klub

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Donedavni trener Rijeke Radomir Đalović brzo je pronašao novi angažman. Ovog ponedjeljka postigao je dogovor sa slovenskim velikanom Mariborom.

Kako doznaje tportal, crnogorski nogometni stručnjak, koji je osvojio dvije krune i zaokružio sjajnu sezonu kluba s Rujevice, preuzima klupu Maribora.

Crnogorski stručnjak trebao bi potpisati dvogodišnji ugovor s klubom u kojem su već djelovali brojni hrvatski treneri.

Đalović je preuzeo Rijeku u listopadu 2024., nakon smjene Željka Sopića. Unatoč problemima i odlascima ključnih igrača, prošle sezone uspio je osvojiti dvostruku krunu te donijeti klubu drugi naslov prvaka u povijesti.

Na riječkoj klupi vodio je momčad u 42 utakmice, ostvarivši 19 pobjeda, 11 remija i 12 poraza. Novi prvenstveni ciklus započeo je loše, sa samo pet osvojenih bodova u prvih pet kola HNL-a.

Određeno olakšanje donio je plasman u Konferencijsku ligu, iako ni u europskim kvalifikacijama Rijeka nije ostavila dobar dojam. Eliminacija od Ludogoreca, domaći poraz od Shelbournea i težak poraz od PAOK-a u Solunu presudili su crnogorskom treneru.