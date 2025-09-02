Novi posao u najavi? Đalović kandidat za klupu kluba iz susjedstva

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Crnogorski stručnjak Radomir Đalović jučer je dobio otkaz u Rijeci, a danas stiže vijest kako je jedan od kandidata za trenera Maribora!

Kao Đalovićeva zamjena na Rujevici spominje se Španjolac Victor Sanchez koji je vodio ljubljansku Olimpiju. a zanimljivo da bi Crnogorac mogao u suprotnom smjeru.

U Sloveniju, jasno, ali ne u Ljubljanu, već u – Maribor!

Trener Radovan Karanović, prema slovenskoj Nogomaniji, blizu je otkaza, a zanimljivo je da se kao potencijalno rješenje spominje upravo sad već bivši trener Rijeke.

Ako Sanchez doista preuzme Rijeku, nije isključeno da bi Đalović uskoro mogao završiti u Mariboru. Rasplet bi trebao biti poznat u idućim satima ili danima.