Naziru se razlozi otkaza: Evo što je presudilo da Mišković smijeni Đalovića

Radomir Đalović više nije trener Rijeke.

Smjena Đalovića odjeknula je u hrvatskom nogometu, mnogi smatraju kako čovjek koji je na Rujevicu donio duplu krunu prošle sezone nije zaslužio otkaz.

Nakon nešto lošijeg ulaska u sezonu u kojem je Rijeka osvojila samo pet bodova u prvih pet kola Supersport HNL-a. Uz to, Rijeka je u Europi ispadala od Ludogoreca i PAOK-a, ali je ipak izborila Konferencijsku ligu nakon što je prošla irski Shelbourne.

Sportske novosti otkrivaju kako nisu samo presudili loši rezultati na početku sezone, kao i ne baš najbolje izvedbe u Europi. Đaloviću je presudila činjenica da momčad igra bitno slabije nego što je to bio slučaj u prošloj sezoni, te da su praktički svi igrači pali u formi.

Damir Mišković je odluku o Đalovićevoj smjeni donio jutro nakon teškog poraza od PAOK-a, te brzo dogovorio dolazak Victora Sancheza.