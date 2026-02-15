Pukštas nakon pobjede istaknuo jednog suigrača: ‘Imam odličnu povezanost s njim i drago mi je što dobro igra’

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

U susretu 22. kola HNL-a Hajduk Split je u gostima svladao NK Osijek rezultatom 2:0. Strijelci za Splićane bili su Marko Livaja, koji je realizirao jedanaesterac, te Rokas Pukštas, koji je u 77. minuti potvrdio pobjedu. Nakon osvojenih bodova Hajduk zaostaje pet bodova za vodećim Dinamom , dok je Osijek ostao na začelju ljestvice, s dva boda manje od Vukovara. Nakon susreta izjavu je dao Rokas Pukštas

“Odlična utakmica cijele momčadi, lijepo je pobijediti. Uzbuđeni smo za sljedeći tjedan i sljedeću utakmicu. Važno mi je što sam zabio, sve što radim je kako bih pomogao momčadi. Zahvalan sam, imam odličnu povezanost s Brajkovićem, drago mi je što dobro igra, znam ga već jako dugo.”

Je li ovo najbolja utakmica Hajduka ove sezone?

“Vidjet ćemo u analizi, ne mogu sada reći.”

Djelujete puni samopouzdanja, je li ovo vaša najbolja verzija?