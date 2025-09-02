Pudar za SK: Hajduk je sam sebi najveći neprijatelj

Podijeli :

Nakon što se u medijima oglasio predsjednik Hajduka Ivan Bilić koji je konstatirao kako dio vodstva HNS-a pokušava srušiti i drugi pokušaj konstituiranja novog čelništva Županijskog saveza predvođenog kandidatom Hajduka Hrvojem Malešom, svojim priopćenjem ponovno se javio i Ivan Pudar.

Bivši vratar Hajduka povukao je svoju kandidaturu za predsjednika ŽNS-a, ali očito se ne miri s nekim, kako je konstatirao neregularnostima oko pripreme nove Skupštine zakazane za 15.rujna, te je medijima poslao priopćenje.

“Dužan sam izvijestiti o događanjima vezanim uz izbore u NSŽSD te podijeliti s vama činjenice koje razotkrivaju nepravilnosti u izbornom procesu. Bilić priča neistine, 2 od 3 člana izborne komisije su dali neopozive ostavke, a tajnik Rogošić je privatizirao NSŽSD. Ponukan izjavom gosp. Bilića u vezi procesa izbora predsjednika NSŽSD osjećam obvezu iznijeti pravu istinu koju mogu potkrijepiti svim papirima koje imam kod sebe i koji u potpunosti demantiraju gosp. Bilića.“

Pudar je nadalje naveo nove argumente kojima potkrepljuje svoje tvrdnje.

“U mom zadnjem priopćenju objasnio sam datume davanja obrazaca za kandidaturu predsjednika NSŽSD. Maleš iste dobiva na neradni dan NSŽSD u subotu (16.8.) a meni se isti predaju u ponedjeljak (18.8) kada je Maleš već dan prije (17.8.) skupio dovoljan broj potpisa da se nitko drugi ne može kandidirati za predsjednika. Jel to valjan izborni postupak?! Tko nadgleda izborni postupak? Izborna komisija NSŽSD. Ja sam uložio prigovor izbornoj komisiji oko ovih nepravilnosti kako bi izborna komisija NSŽSD poništila obrasce Hrvoju Malešu zbog ovih nepravilnosti oko nejednakih uvjeta svih nas kandidata i pogodovanja samo jednom kandidatu Hrvoju Malešu. No tada se događa kopernikanski obrat. Da izborna komisija NSŽSD ne bi donijela odluku meni u korist i da ne bi poništila sve obrasce Hrvoju Malešu i onemogućila ga da se uopće kandidira, radi se ogroman pritisak na članove izborne komisije NSŽSD nakon čega predsjednik izborne komisije i član izborne komisije daju ostavke i odlaze iz NSŽSD. To se sve dogodilo zadnjih par dana. I onda gosp. Bilić priča o tome da od strane dijela HNS-a traje pokušaj odugovlačenja i miniranja novog vodstva NSŽSD (nikakvo “novo vodstvo NSŽSD” nije još ni izabrano) no jedina istina je da je tajnik Rogošić privatizirao NSŽSD u službi jednog kandidata Hrvoja Maleša te da su ponovno kao i prvi put učinjene brojne nepravilnosti u izbornom postupku kao i u sazivanju izborne skupštine. Svaki izborni postupak treba biti pošten a to ovdje nije slučaj jer se na “silu” želi izabrati kandidat Hrvoje Maleš nauštrb svih nas drugih kandidata”, stoji u Pudarovom posljednjem priopćenju.

No, proslavljeni Hajdukov vratar imao je potrebu još samo nešto kratko dodati izvan formalnog priopćenja.

“Sve sam napisao u priopćenju, u kojem je sve jasno kao dan o čemu se tu radi, o pritiscima iz Hajduka na klubove, dobivši potporu malonogometnih i ženskih klubova te nekih otočkih. Vidjet ćemo što će se dalje događati, ali kao što je nekoć veliki Bukle Hlevnjak kazao kako su emocije zaj….a stvar, ja bih mogao kazati da je Hajduk sam sebi najveći neprijatelj”, zaključio je Pudar.

Kako stoje stvari, ova priča imat će nove nastavke…