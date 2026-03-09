PSV se naklonio Perišiću: ‘Ne možemo vjerovati da ima 37 godina, obožavamo ga’

Podijeli :

xkolbert-press MarkusxVerwimpx via Guliver

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić bio je igrač utakmice u pobjedi PSV-a 2:1 nad AZ-om u 26. kolu Eredivisie.

Gosti su bolje otvorili susret i poveli već u 13. minuti, a u 20. su imali čistu šansu za još veće vodstvo. Parrott je bio u idealnoj poziciji, ali odnekud se pojavio Ivan Perišić koji je uklizao i pravovremenim blokom spasio siguran pogodak.

Bio je to ključan trenutak susreta jer je do poluvremena PSV izjednačio, a pred kraj susreta i pobijedio golom Pepija u 86. minuti na asistenciju Perišića.

PSV ga je nakon nove sjajne partije pohvalio na društvenim mrežama.

“Od osvajanja lopte do pobjedničke asistencije u 86. minuti. Ne možemo vjerovati da ovaj čovjek ima 37 godina. Pravi stroj, i obožavamo ga”, napisao je PSV na društvenim mrežama.

Perišić je u dresu PSV-a postigao osam golova uz 11 asistencija u 35 utakmica. Za usporedbu, prošle je sezone za četiri nastupa više imao 16 golova uz 11 asistencija.

